Carmela Silva incide en Vigo en la necesidad de una "mirada lila" para "transformar la sociedad"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, acompañada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como de la comisaria de la exposición 'Mulleres do silencio', Rosario Sarmiento, ha presentado este viernes el catálogo 'Mulleres do silencio. De Maruja Mallo a Ángela de la Cruz', donde ha incidido en la necesidad de una "mirada lila" para "transformar la sociedad".



Con la presencia de colectivos de la cultura de la ciudad y de asociaciones de mujeres, el acto estuvo lleno de arte, imagen y música en el Museo de Marco, en una presentación que ha servido de arranque a la programación impulsada por el gobierno provincial para conmemorar el 25N, según ha subrayado la Diputación en un comunicado.





Hoxe presentamos o catálogo " Mulleres do silencio". O que non se nomea non existe e o do que non se escribe non hai memoria. Este catálogo está feito con moito agarimo, con moita calidade e con moito #feminismo para que as xeracións vindeiras saiban quen foron estas artistas". pic.twitter.com/Pqc77njQIw