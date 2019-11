Adicae recluta a usuarios de la AP-9 para denunciar los "peajes abusivos" de Audasa

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (Adicae) comunicó ayer el lanzamiento de una campaña para agrupar a los afectados por los "peajes abusivos" de la AP-9. La entidad de consumidores se encuentra adherida a la demanda colectiva impulsada por la Fiscalía de Pontevedra contra el presunto cobro irregular de tarifas por parte de la concesionaria, Audasa, por los colapsos generados en la autopista. La vista de la causa está fijada para el próximo 11 y 12 de febrero. Hasta diciembre, Adicae convocará asambleas en toda Galicia para informar de los pasos para formalizar la denuncia.

Para Ana Folgar, secretaria general de Adicae Galicia, la reclamación obedece a un claro "trasfondo": según argumenta, Audasa recaudó la totalidad de los peajes en momentos en los que la autopista no estaba en condiciones óptimas. "Cobras por un servicio que no se estaba dando: no puedes pagar lo mismo por un coche nuevo que por uno defecutoso", compara Folgar. Por eso es que Adicae, además de exigir la devolución de los peajes y el cese de esa "práctica abusiva", reclamará "una indemnización del doble del peaje para aqullas retenciones superiores a 10 minutos". El pago afectaría a tanto a conductores como a pasajeros".

En un escrito presentado antes de la audiencia previa, Audasa reducía a 14 los atascos producidos por las obras de Rande, aunque admitía otros 72 por otras causas. Además, justificaba, de un lado, que los conductores conocían la existencia de las obras, y de otro, la posibilidad de tomar rutas alternativas sin abonar peaje. Pese a todo, y aunque en un primer momento la demanda se ciñe al tiempo que duró la ampliación -entre febrero de 2015 y junio de 2018-, la Fiscalía pretende lograr una sentencia que califique como abusivo el cobro íntegro de peajes cuando la autopista no esté en condiciones.

Además de Adicae, hay otras partes que se han adherido a la acción colectiva del Ministerio Fiscal. Una es En-Colectivo, una iniciativa que, antes de fijada la fecha del juicio, había atendido a 200 perjudicados. Adicae, sin embargo, considera a En-Colectivo un "chiringuito" o una con intereses ajenos a las de las asociaciones de consumidores, que tienen su origen en el Consello Galego de Consumidores e Usuarios.