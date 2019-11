Buenafuente pone los esquís a Caballero

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha convertido en uno de los protagonistas indispensables del progama Late Motiv de Movistar+ dirigido por Andreu Buenafuente. Entre las imitaciones de Raúl Pérez y las menciones del propio cómico catalán al regidor olívico casi no hay día que Caballero no tenga sus segundos de "gloria" dentro del programa. Esta misma semana, otra vez. Y ha sido dentro del monólogo con el que arranca. Por supuesto, el enganche, una vez más, han sido unas declaraciones del regidor olívico sobre los preparativos de la Navidad en Vigo 2019.

El cómico catalán no pudo dejar pasar el anuncio que Abel Caballero realizó sobre las máquinas de "nieve" que se instalarán en la Alameda. "Nevará en Vigo", aseguró el alcalde. Pero no solo eso... Se creció y destacó que este año se podrá esquiar en la Alameda. Y el próximo, ya será posible tirarse por las famosas cuestas de Vigo sobre los esquís. "Yo ya estoy aprendiendo a esquiar, aunque no esquié en mi vida", apuntó en tono humorístico el alcalde vigués. Buenafuente aprovechó estas declaraciones para llevarlo, una vez má, a su programa. "Está contando lo de la noria gigante... pero ya está avanzando que el año que viene va a haber cañones de nieve para que la gente esquíe en Vigo... ¡Si esto no es un alcalde que se ha venido arriba, yo ya no sé!", exclamó el presentador de Late Motiv.

Pero ahí no acaba. Andreu Buenafuente ha conseguido las imágenes "exclusivas" de Abel Caballero aprendiendo a esquiar. Y, a renglón seguido, dio paso a un montaje del alcalde de Vigo esquiando y realizando un gran salto sobre la nieve.

La semana pasada Caballero también fue uno de los protagonistas del Late Motiv en la sección cómica del imitador Raúl Pérez, que encarnó tanto al regidor olívico como al de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en un debate en el que ambos discutían sobre la ciudad de España que tendría este año las mejores luces de Navidad. Por lo pronto, la capital ya se ha adelantado a Vigo en el encendido, que será el 22 de noviembre. La Navidad en Vigo 2019 se encenderá al día siguiente, el 23, a las 20.30 horas.