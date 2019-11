Las calles del centro se blindarán al tráfico para el encendido de las luces de Navidad

Los selfis vuelven por Navidad | La ciudad ya cuenta con los cuatro emblemas navideños instalados en diferentes calles del centro y los vecinos preparan sus móviles para sacar los primeros selfis de la temporada. La última estructura en ensamblarse fue la bola gigante, ubicada junto a la farola de Urzáiz. Los operarios la colocaron ayer por la noche y ultimaron los últimos detalles hoy por la mañana siendo captada por algunos curiosos que no quisieron perder la ocasión de inmortalizarla en primicia bajo la lluvia. La noria, los mercadillos y la pista de hielo serán los últimos trabajos en finalizarse antes del encendido.

Los selfis vuelven por Navidad | La ciudad ya cuenta con los cuatro emblemas navideños instalados en diferentes calles del centro y los vecinos preparan sus móviles para sacar los primeros selfis de la temporada. La última estructura en ensamblarse fue la bola gigante, ubicada junto a la farola de Urzáiz. Los operarios la colocaron ayer por la noche y ultimaron los últimos detalles hoy por la mañana siendo captada por algunos curiosos que no quisieron perder la ocasión de inmortalizarla en primicia bajo la lluvia. La noria, los mercadillos y la pista de hielo serán los últimos trabajos en finalizarse antes del encendido.

Un año más, el centro de Vigo será tierra hostil para los vehículos privados el día del encendido de Navidad. Las miles de personas que se espera que acudan el 23 de noviembre a presenciar el que ya se ha convertido un acto solemne de la ciudad lleva al Concello a establecer medidas para regular la circulación. Así, desde las 16.30 horas y hasta las 12 de la noche el tráfico estará cortado desde el Paseo de Alfonso, Elduayen, Porta do Sol, Policarpo Sanz, Colón y Urzáiz hasta Gran Vía y las calles adyacentes. No solo eso, sino que solo se podrá acceder a los parkings de la zona (García Barbón, Velázquez Moreno, Colón y calle Uruguay) hasta las 18.00 horas. Por ello el Concello recomienda evitar el uso de transporte privado, además de respetar los pasillos de evacuación delimitados en los laterales de Porta do Sol.

Pero el plan de seguridad para el día del encendido navideño no se queda ahí. Frente al Teatro Afundación, en Policarpo Sanz, se establecerá un punto de encuentro de niños y objetos perdidos, así como el puesto de coordinación médica y el de atención ciudadana. También se habilitarán espacios para que las personas con movilidad reducida disfruten del encendido de luces. Podrán acceder al entorno del árbol de Navidad gigante por la calle Doctor Cadaval hasta las 19.00 horas.

Al igual que el año pasado, el Concello instalará seis pantallas gigantes para aquellas personas más alejadas de Porta do Sol. Concretamente, se ubicarán en la Farola de Urzáiz, en el cruce de Urzáiz con Lepanto, frente al Teatro Afundación en Policarpo Sanz, entre Colón y García Barbón, en la confluencia de Príncipe con Velázquez Moreno y entre Rosalía de Castro y Serafín Avendaño.

El alcalde, Abel Caballero, presentó también ayer el plan de movilidad que se extenderá desde el 24 de noviembre hasta el 12 de enero, con medidas especiales los viernes, sábados y domingos y en festivos y vísperas de festivo. Todos esos días, entre las 18.00 horas y las 2 de la madrugada, se cortará el tráfico en sentido descendente en Paseo de Alfonso y Elduayen hasta Porta do Sol, en Policarpo Sanz entre Porta do Sol y Reconquista, y en Hernán Cortés entre Urzáiz y María Berdiales.

Además, desde el 14 de diciembre y hasta el 12 de enero, quedará cortado el carril bus en sentido descendente desde Urzáiz entre República Argentina y Policarpo Sanz, y no se podrá circular en coche en Doctor Cadaval desde López de Neira. "Los días de mucha afluencia, por tanto, se peatonaliza todo", afirmaba ayer Caballero.

El regidor olívico celebró también que Renfe "tomase nota" del año pasado en los trayectos A Coruña-Vigo, pues en los fines de semana de estas navidades reforzarán las plazas de estos trayectos. Concretamente, se ampliarán 7.000 vacantes. "El año pasado, el tren salía lleno desde A Coruña y ya no hacía ninguna parada", recordaba Caballero.