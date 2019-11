Entran de madrugada en los juzgados de Vigo y arrasan la sala de Violencia sobre la Mujer

Un individuo entró de madrugada en los juzgados de Vigo y causó cuantiosos daños en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. En un hecho inédito en la sede judicial viguesa, el hombre consiguió acceder al edificio nuevo rompiendo con una piedra el cristal del portalón de entrada y después se dirigió directamente a la sala especializada en malos tratos, en la cuarta planta. Arrasó con expedientes judiciales y material de oficina, que hoy por la mañana permanecían tirados por el suelo, así como ordenadores. Las zonas afectadas fueron la de los funcionarios y el despacho del fiscal.





Esta madrugada han entrado en el juzgado de violencia sobre la mujer de Vigo y han hecho esto???????? pic.twitter.com/wszrG5kwt7 — Victoria Rosell (@VickyRosell) November 9, 2019

El juez de guardia, Juan Carlos Carballal, junto al juez decano, Germán Serrano, y la fiscal Marisa Bargés. // Alba Villar

, ya que tras estos hechos, ocurridos en torno a las cuatro y media de la madrugada,El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) está elaborando un informe sobre si funcionó o no correctamente la alarma.Al ser hoy sábado por la mañana, en los juzgados sólo funcionan el juzgado de guardia y en esta época la junta electoral . Todos los trabajadores se encontraron esta mañana sorprendidos con las claras huellas de lo ocurrido esta madrugada. Agentes de la Policía Científica de la comisaría de Vigo ya recogieron huellas y otros vestigios.El juez decano, Germán Serrano , acudió a los juzgados también esta mañana., que al parecer no habría robado nada. Se desconoce si su única motivación era causar daños o buscaba algo en particular entre los expedientes de la sala. Lo cierto es que este tribunal era el objetivo de su acción. Ubicado en la cuarta planta, no entró en ningún otro juzgado.De noche no hay vigilancia policial en los juzgados. Existe una alarma conectada a una sede en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en A Coruña.