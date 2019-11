De vuelta a Barcelona por el 10N

Dos unidades (Raya 30 y 40) de la Policía Nacional de Vigo y otros tres grupos de toda Galicia se desplazan de nuevo esta semana a Barcelona para reforzar la seguridad en las calles y edificios oficiales y blindar la celebración de las elecciones generales del próximo domingo. A estos 160 efectivos gallegos de la UIP hay que añadir un subgrupo operativo de la Unidad de Prevención y Reacción que se desplazará hoy desde Santiago de Compostela para integrarse en el dispositivo con motivo del 10N.

El sindicato SUP denunció ayer que a algunos de los agentes gallegos desplazados a Cataluña, la Administración no le ha repuesto los uniformes dañados en los disturbios la semana que se dio a conocer la sentencia del Procés [como se observa en la imagen que acompaña a esta información], al no haber "existencias". La central también criticó que "seguimos sin respuesta a las cuestiones que fueron planteadas en la reunión mantenida con el Director General de la Policía, el día 20 de octubre, desconociendo ¿qué retribuciones van a percibir los compañeros comisionados a Cataluña?, ¿en qué concepto?, ¿cuándo las percibirán?, ¿qué recompensas se van a conceder?". "Exigimos que se nos informe de manera inmediata sobre esos aspectos", apuntó el sindicato, que también reclamó "la urgente distribución de material de protección para la UPR a nivel nacional".