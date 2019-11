La noria de la Navidad corta el cruce Areal-Colón

El cruce entre Areal y Colón está ya cortado desde las once de la mañana después de que se retrasara por la falta de vallas. Según ha podido saber este periódico, la Policía Local sí realizó de madrugada sus tareas de señalización de todo el entorno. No así la empresa encargada de montar la noria en este punto, que debería haber vallado todo el cruce con motivo del inicio del montaje. Pero no fue así, lo que ha impedido que se puediera proceder al corte de tráfico previsto desde primera hora. El corte se activó finalmente a las 11.00 horas.

Como adelantó este periódico, este corte de tráfico se alargará hasta el 20 de enero. Los vehículos más afectados serán los que vayan por Arenal hacia la zona de A Laxe, ya que no podrán atravesar la Alameda y tendrán que desviarse a través del túnel de Beiramar por "La Paellera".

Cambios de líneas de Vitrasa

El corte del cruce entre Areal y Colón obligará a Vitrasa a variar el recorrido de varias líneas, suprimir paradas y habilitar otras con carácter provisional. Según infoma la concesionaria a través de su página web, se verán afectadas las: C2, L8, L9A, L10, L15B, L18A (L6 y 9B una expedición al día. Se anulan las paradas de Areal-Plaza de Compostela y Reconquista.

Los desvíos de las líneas C2, L8 y L18A se realizarán a través de la calle Pontevedra una vez que los autobuses lleguen al cruce de Areal con este último vial, en el que además quedará habilitada una parada provisional a la altura del número 2. hacia Policarpo Sanz y Urzáiz.

En dirección a Cánovas do Castrillo, uno de los viajes de las líneas L6 y 9B, y todos los de las L9A, L15B y L28, accederán desde la calle Pontevedra a Areal y túnel de Beiramar para seguir realizando su recorrido habitual. La L10, desde la calle Pontevedra proseguirá por Inés Pérez de Ceta, Areal, túnel de Beiramar y recorrido habitual. Se habilitará una parada provisional nº 18 en sentido hacia el subterráneo. Se anulan las paradas Arenal-Plaza de Compostela y Cánovas del Castillo "A Laxe".