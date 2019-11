"A los del Imserso nos tratan como borregos"

Manuela, María Luisa y María Josefa llegan de las primeras al aeropuerto de Vigo tras completar en vehículo particular los más de 50 kilómetros que separan A Guarda de Peinador. Permanecen a la espera de embarcar en el avión con salida directa desde Vigo que inaugura la oferta de este año del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Pero lo que debería ser un embarque feliz hacia Xàbia, un municipio costero de la Comunidad Valenciana que podrán conocer gracias al programa de viajes del Ministerio de Sanidad, estuvo cargado de reproches. Conocedoras de la reducción de la oferta de vuelos desde la terminal viguesa con respecto a la temporada anterior, criticaban que se margine a los jubilados de la provincia de Pontevedra, que tendrán que desplazarse hasta las pistas de Alvedro y Lavacolla en busca de más variedad. "Deberían salir más vuelos. No tenemos por qué ir a los aeropuertos de Santiago de Compostela y A Coruña. Es incomodísimo. Habría que coger varios autobuses, no todo el mundo tiene coche", lamentaban.

Creen, además, que es "injusta" la situación que les ha tocado vivir este año y, para más inri, consideran insuficientes los ocho días de estancia de los que disfrutarán lejos de casa. "¿Por qué no dan al menos 15 días una vez que hay que hacer un trayecto tan largo? Dos ya se nos van en el viaje. Se hace breve, deberían ser mínimo 10", explicaban. "No voy con muchas ganas; es poco tiempo el que estaremos y me dio trabajo hasta hacer la maleta", añadía María Luisa en tono abúlico.

Por estos motivos, tildaban la oferta de "mala" y "escasa", y se aventuraban a decir que, aunque se conforman, se les pasa por la cabeza "no volver" a viajar con el programa del Imserso. "Cada vez es peor. Te quitan las ganas; tienen que comprender que somos gente mayor. Con el paso de los años, ha empeorado el servicio. Nos tratan como borregos, como si no pagásemos. Es más, vamos a dar dinero a otras personas, ya que generamos una cadena de negocio: se mueven los aeropuertos y consumimos en el lugar de destino", argumentaban.

Todavía en la terminal de pasajeros, Eugenia, que viajó con su marido, con el que llegó al aeropuerto desde O Regueiro (Ourense), reprobaba rotundamente que salgan menos vuelos desde el aeródromo de Vigo. Replicaba que se haya reducido la oferta de la pista olívica, que "da servicio a los jubilados del sur de la comunidad", y exponía que ir a Santiago o a A Coruña a coger un avión no es una opción. "No me parece bien que disminuyan los destinos; debería haber más variedad en Vigo para que se puedan cubrir las demandas de los usuarios del sur de Galicia. Es más, a Santiago ni sabemos ir", destacaba con resignación. En esta misma línea se mostraba Ángel, de Cangas. "Estoy totalmente en contra. No me gusta. Es incómodo para la gente de Ourense y Pontevedra. Si no salen desde Vigo, no me planteo trasladarme hasta Santiago o A Coruña", señalaba justo antes de confesar que tiene ganas de emprender el viaje del Imserso, programa del que no disfrutaba desde hace "cinco o seis años" por problemas burocráticos derivados de un cambio de domicilio.

María de los Ángeles, de Ourense, hacía tiempo antes de dirigirse a la puerta de embarque. Prefirió tomarse con humor la realidad. "Se redujeron muchísimo las opciones del Imserso desde Vigo, me parece muy mal. ¿Quién se mete en Huelva, Málaga, Murcia, Girona o Tarragona? Estas dos ciudades catalanas son las primeras que borré de la lista. Pero es mejor que escatimen en esto y no en las pensiones", desvelaba con una sonrisa, sin dejar de lado que pasará "unos días fantásticos". Con ganas de desconectar también se mostraba Mariluís, de O Carballiño, que guardaba "ganas de sol" y de dejar atrás el tiempo que protagoniza el parte meteorológico gallego. Con su pareja Julio al lado, manifestaba que el plan del Imserso "es un lujo", aunque "podría ser de más días". Sin experiencia, Carmen, de Lalín, apuntaba con ilusión que era la primera vez que viajaba con el programa estatal, por lo que prefirió guardarse su opinión. Horacio, que la acompañaba, defendía que, desde el Deza, también podrían desplazarse al aeródromo de Lavacolla: no les supondría un problema.





