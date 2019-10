Rescatado un vigués que se quedó tumbado sin poder moverse en su casa

Bomberos de Vigo, Policía Local y Urgencias Sanitarias se movilizaron ayer para rescatar a un hombre que se había quedado tumbado en el suelo de su vivienda sin poder moverse.

Los hechos ocurrieron sobre las 10:30, cuando agentes de la Policía Local se desplazaron a la calle García Barbón para atender a un varón que solicitaba ayuda para poder acceder al domicilio de su hermano, que no respondía a sus llamadas. El hombre explicó que poco antes su familiar le había telefoneado para comunicarle que se encontraba indispuesto, por lo que requería su presencia.

Sin embargo, una vez en el lugar no pudo acceder a la vivienda al no disponer de llave y al no obtener respuesta a sus repetidas llamadas al telefonillo como a su teléfono.

Al lugar se desplazó una ambulancia y una dotación de bomberos, accediendo estos últimos a la vivienda con la ayuda de la escalera del camión a través de una de las ventanas. El morador se encontraba tumbado en el suelo del dormitorio consciente pero sin poder moverse, siendo trasladado por dicha ambulancia al hospital Álvaro Cunqueiro.