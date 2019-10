Carrera a fondo por la esclerosis múltiple

La vida de los enfermos de esclerosis múltiple es una carrera de fondo. Cada día escuchan detenidamente su cuerpo y observan si todo está en orden a la espera de que un fuerte brote no les deje sin visión por unos días. La patología avanza poco a poco hasta afectar a la médula espinal o al cerebro. La nueva situación a la que se tiene que enfrentar un paciente de estas características es un duro golpe para el que hay que estar preparado psicológicamente.

El año 2001 se quedó grabado en la memoria de Maite y de Víctor. Hace 18 años, a ambos les detectaron esclerosis con poco más de veinte años de edad. Sus vidas dieron un vuelco y sus cabezas se inundaron de ese "¿por qué a mí?" que tanto daño hace. "Yo empecé por un hormigueo en la pierna izquierda y esto fue avanzando", relató Maite, afectada por la enfermedad. "A mí me la diagnosticaron con 23 años, pero estoy estable y no me quejo", comentó Víctor, ourensano afincado en Vigo.

Más de mil seiscientos vigueses quisieron contribuir a ponerle fin a este problema pagando la inscripción de la VII Carrera Solidaria que comenzó y acabó en la Alameda de Bouzas. La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (Avempo) organizó el evento para recaudar fondos y ofrecer a sus afiliados los servicios de fisioterapia, logopedia o psicología. La entidad actúa como una familia en la que refugiarse. "Cuando nos encontramos todos es un rollo distinto, nadie te mira ni te pregunta qué te pasa, estás entre tu gente", comentó con emoción Maite.

De inicio a fin, en el ambiente se respiraba alegría y emoción a partes iguales. El público espectador no dejó de animar y aplaudir a todos los participantes haciéndoles sentirse ganadores quedasen en la posición que quedasen. "Yo corro habitualmente, pero en estos casos en los que puedes ayudar siempre te hace sentir mejor y cuantos más seamos, más aportamos", aseguró la tercera clasificada en la categoría absoluta femenina de 5 kilómetros, Isabel.

Accesible a todos

El itinerario, de 5 o de 10 kilómetros, se realizó corriendo, andando, en bicicleta o en triciclos adaptados. La asociación Discamino quiso participar por una buena causa. "La gente de esclerosis múltiple siempre nos da todas las facilidades y la coordinación con la policía es estupenda porque al ir con las bicicletas, ellos nos permiten salir diez minutos antes para no coincidir con los corredores", declaró el coordinador, Javier Pitillas.

Isabel se decidió a pedalear, a sus más de 70 años, acompañada de Carlos, voluntario de la asociación, para motivar a su hermano Arturo, que nació con Síndrome de Down. "Yo padezco la polio desde los dos años, pero nado y voy a campeonatos. A mi hermano le encanta el ciclismo y cuando me enteré de lo que hacía Discamino lo apunté y ellos me animaron a que yo también participase hoy", apuntó satisfecha Isabel.

Asimismo, participar en una bicicleta adaptada significa "vida" para Mónica desde que se quedó parapléjica a causa de una lesión medular producida por un accidente laboral. "Esta experiencia es ver que somos todos iguales", afirmó.

Durante más de dos horas, la Alameda de Bouzas se convirtió en una fiesta en la que el confeti y la música fueron protagonistas. A ritmo de Eloise y de A quién le importa, todos los voluntarios y afectados por la esclerosis múltiple se subieron al podio para recibir la mejor medalla de la jornada: más recursos para frenar el avance de la enfermedad.