Desestiman el recurso contra el túnel de Porta do Sol por falta de legitimación

Vigo Histórico continuará con sus reclamaciones | Tras conocerse la desestimación del recurso contra el túnel de Porta do Sol, el colectivo Vigo Histórico anunció que continuará con las reclamaciones y que las obras que pretende ejecutar el Ayuntamiento "no son una simple pavimentación". La asociación avanzó también que presentará un diseño alternativo para la reforma de Porta do Sol. FdV