Abascal defiende que Galicia es su "casa" y que no tiene que "pedir permiso" a Feijóo para venir

El éxito de asistencia que tuvo ayer el acto protagonizado por Santiago Abascal en el auditorio Mar de Vigo contrasta con la fuerza política de Vox en la ciudad, que es prácticamente residual, como se comprobó en las elecciones tanto generales como municipales. Pero Abascal consiguió llenar el aforo del Mar de Vigo con 1.400 simpatizantes. Y varias docenas de ellos se quedaron fuera al no haber más sitio en el interior. El líder de Vox fue puntual y a su entrada en el auditorio fue recibido a gritos de "¡Presidente, presidente!" por unos incondicionales entregados que apenas le permitían avanzar por las escaleras del auditorio.

El tirón que demostró tener Abascal en la ciudad, no obstante, contrastó con la nula presencia de Vigo en su intervención. No mencionó a la urbe olívica ni una sola vez y a Galicia se limitó a definirla como su "casa" . "Para mí no es difícil venir aquí. Es la tierra de mi madre y de mis abuelos. No tengo que pedirle permiso para venir ni a Feijóo ni a nadie", aseguró el líder de la ultraderecha española. También criticó a Feijóo por "aplicar una política lingüística que busca acabar con la libertad en los colegios". Pero ahí se acabaron las menciones a Galicia. La situación en Cataluña ocupó prácticamente el 90% de la intervención de Abascal.

Lleno en el auditorio para seguir el mitin de Abascal. // M. Clavero

"Estamos aquí con el alma encogida por lo que está pasando en Cataluña. Ha sido una semana trágica. Nosotros somos el único partido político que está preocupado por esto. Que no viene de ahora, pues lo que llaman procés nació con Jordi Pujol, siguió con Artur Mas y ahora tenemos a los terroristas de los CDR", relató.

Como no podía ser de otra manera, Abascal también criticó la exhumación de Francisco Franco al asegurar que "lo más urgente para Pedro Sánchez es desenterrar a un muerto". El líder de Vox entonó en su discurso sus propuestas más conocidas, como "ilegalizar los partidos separatistas, defender a los niños que están en el vientre materno, que los españoles tengan prioridad en el acceso a las ayudas sociales y restaurar el amor a la patria", entre otras.

Además, para frenar un Gobierno liderado por el PSOE, partido al que tachó de tener "una historia criminal", Abascal defendió que Vox es "la única" formación que no facilitaría un Gobierno dirigido por Pedro Sánchez.

Abascal fue presentado por el general Antonio Budiño, candidato de Vox al Congreso por la provincia de Pontevedra. En un discurso plagado de referencias y vocabulario militar, Budiño aseguró que "Abascal me encargó una misión hace seis meses y hemos conseguido abrir una brecha en un frente hostil: 27.000 votos en la provincia de Pontevedra". "Con eso casi llenamos Balaídos", bromeó el general.

Antes del inicio del acto, sonó el Viva España de Manolo Escobar y los simpatizantes de Vox presentes en el Mar de Vigo la entonaron al unísono y agitaron las banderas en un momento de extrema exaltación patriótica. No fue el único. Pues nada más terminar de hablar Santiago Abascal, desde la organización pidieron silencio mientras sonaba el himno nacional.

Altercados y empujones a las puertas del Mar de Vigo. // Marta Clavero

Una persona detenida por desorden público a las puertas del auditorio

Decenas de personas se movilizaron a las puertas del Mar de Vigo para mostrar su rechazo al acto de Vox en la ciudad. Algunos de ellos lanzaron una serie de objetos, obligando a la Policía Nacional a intervenir. Un manifestante fue detenido por desorden público y Abascal dijo que denunciaría a la Subdelegación del Gobierno por permitir la presencia de "violentos".