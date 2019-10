Caballero cifra en más de 1.700 millones la falta de inversión de la Xunta en Vigo

A Abel Caballero no le han convencido los presupuestos de la Xunta para 2020. Al contrario. Lamenta que en estas cuentas solo se destina a Vigo "un 2,1%" del gasto total en Galicia. El alcalde hizo ayer cálculos para poner una cifra a lo que considera que le corresponde a la ciudad . "Teniendo en cuenta que Vigo tiene casi el 12% de la población gallega, el próximo año tendríamos que tener una inversión de más de 160 millones de euros, y solo tenemos 36", lamentó el alcalde. Realizando el mismo cálculo, en términos de población, Caballero considera que la Xunta ha dejado de invertir en la ciudad 1.738 millones en los últimos once años, es decir, desde que Alberto Núñez Feijóo es el presidente del Gobierno gallego. "Esto es un escándalo, quiero que nos paguen ese dinero. Esta ciudad tiene derecho a ser atendida de acuerdo a su población", defendió.

El alcalde de Vigo criticó ayer duramente las inversiones que la administración autonómica destinará a la ciudad el próximo año al considerar que se quedan muy cortas. Por ejemplo, el dinero para la ampliación del Ifevi, imprescindible para Conxemar. "Costará unos cinco millones y la Xunta solo le dedica 100.000 euros. No quiere ampliar el recinto ferial para el próximo año, pero se tiene que hacer si a sí. Si la Xunta no los pone, buscaremos otros recursos", avanzó Caballero.

Otro de los aspectos de las nuevas cuentas autonómicas que más ha molestado al alcalde olívico es la inversión en sanidad. Por ejemplo, los 150.000 euros que la administración gallega tiene reservados para el recién anunciado nuevo centro de salud que planea construir en los actuales juzgados de la calle Lalín una vez estos se trasladen a la ciudad de la justicia y que se denominará Olimpia Valencia. "Todavía no existe y ya le han puesto nombre. ¿Van a hacer un centro de salud con 150.000 euros? Le están tomando el pelo a la ciudad", lamentó Caballero.

Respecto al ambulatorio de Bouzas, para el que la Xunta recoge en sus presupuestos una partida de 1,2 millones, el alcalde volvió a solicitar que se retome el proyecto original que estaba planificado "con el doble de espacio y de dotación médica". "Llevan diez años de retraso y van a hacer la mitad de lo que tenían que hacer", denunció Abel Caballero.

El regidor lamentó también que en las cuentas autonómicas no esté presente el ansiado instituto de educación secundaria en Navia y volvió a avisar a la Xunta: "Exigimos que el plan de ampliación de Navia tenga el compromiso de construir un instituto. Quiero ver la partida presupuestaria antes de decir sí a la ampliación. Me vale con que firmemos un convenio, pero de la Xunta no me fío nada porque nos engañan siempre".

A Caballero tampoco le ha gustado que la administración autonómica no destina recursos para cubrir patios de colegios de la ciudad.