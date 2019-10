El Banco de Alimentos busca 2.000 voluntarios para la Gran Recogida

El Banco de Alimentos presentó esta mañana una nueva edición de la Gran Recogida coincidiendo con su 25º aniversario y animando a hacerse voluntario. Y es que para poder llevar a cabo la acción solidaria de los próximos 22 y 23 de noviembre, la ONG necesita movilizar 2.000 voluntarios en toda la provincia.

Su presidente, Pedro Pereira, animó a la ciudadanía a sumarse a la GR2019 regalando cuatro horas de su tiempo a favor de las personas más desfavorecidas, al tiempo que hizo un recorrido por los 25 años de actividad humanitaria. "Comenzamos en un bajo en la calle Pino, pronto nos dimos cuenta que la necesidad iba aumentando y pronto nos quedamos sin espacio teniendo que irnos a una nave de 800 metros cuadrados en Sárdoma. Ahora aquí, en Lavadores, con más de 2.000 metros cuadrados ojalá no tengamos que crecer más", explicó Pereira, al tiempo que aseguró que el Banco de Alimentos no habría llegado hasta el día de hoy sin la ayuda de sus voluntarios y sin el apoyo de los ciudadanos anónimos, organismos, instituciones y empresas que colaboran de manera desinteresada para rebajar el hambre. "Ojalá algún día, no muy lejano, los Bancos de Alimentos dejen de existir, eso significará que ya no haremos falta. Ojalá estos fueran los últimos años del Banco de Alimentos".

Para ser voluntario del Banco de Alimentos hay que llamar al 986 263022 o cubrir un formulario colgado en la web http://www.bancoalimentosvigo.org/formulario/ Un año más, la ONG cuenta con un equipo de coordinación de Voluntariado que acaba de comenzar a llamar a los voluntarios existentes en la base de datos con la que cuenta la ONG.

Por su parte, el vicepresidente, Iván Martínez, informó que nuevamente volverán a sumarse a la campaña más de 150 superficies comerciales de Vigo y Pontevedra, así como de las comarcas de O Morrazo, Val Miñor, Baixo Miño, O Salnés o y Deza. Según el vicepresidente, "aspiramos a igualar, al menos, el éxito alcanzado el año pasado cuando recogimos 330.000 kilos de alimentos, una cifra récord", explicó. En este sentido, Martínez se mostró confiado en que en la actual campaña pueda incrementarse el número de superficies comerciales llegando a las 160.

El relevo de David Amor Como ya es tradición, la ONG contará con la presencia de la nueva imagen de la GR2019, tomando el relevo así al padrino del año pasado, el actor y humorista David Amor. Dicho personaje público será desvelado el próximo 15 de noviembre, durante una visita que realizará a la nave de Lavadores y en donde se le impondrá el peto de voluntario.