Caos en la venta de entradas para una fiesta de fin de año de menores en Vigo

La enorme expectación generada por la fiesta de Nochevieja para menores 'El principio del fin', que se celebrará en el Auditorio Mar de Vigo, ha acabado esta tarde en caos ante las taquillas del recinto. Unos 2.000 chavales se agolparon para obtener una de las 500 entradas a la venta, y como no se había previsto tal avalancha, las Policías Local y Nacional han optado por suspender el despacho de billetes.



Las taquillas abrirán mañana, a partir de las 16:00, ya con un dispositivo de seguridad apropiado al interés que ha despertado el evento entre los jóvenes de la ciudad. Desde el Auditorio han explicado que la organización de la fiesta no calculó que la afuencia iba a ser tan grande. El hecho de que las 300 primeras entradas fuesen a precio reducido (50 euros para Nochevieja y Reyes) ha incitado la premura de los jóvenes. Varios de ellos han mostrado su malestar por no poder adquirir la entrada.



La fiesta tendrá lugar en la séptima planta del auditorio, tanto en una sala interior como en una terraza. Habrá animación, espectáculo audiovisual, performance y barra libre de bebidas sin alcohol.