Absuelto el sindicalista de la CIG por las pintadas en casa de Almuiña

El sindicalista de la CIG acusado de realizar en enero de este año las pintadas en la casa de Baiona del conselleiro de Economía, Jesús Vázquez Almuiña, ha quedado absuelto. El magistrado de Instrucción 2 de Vigo ha dictado sentencia 'in voce' tras la declaración de éste y de la representante de la comunidad de propietarios. El Ministerio Público decidió no acusar al tratarse de la palabra de la denunciante contra el acusado, que negó ser autor de la pintada. La denunciante tampoco quiso pedir la condena del sindicalista, a quien aseguró pillar 'in fraganti' con el espray en mano.



Concentración en apoyo al sindicalista

Decenas de compañeros y sindicalistas de la CIG se han concentrado esta mañana delante de los juzgados de Vigo en apoyo del compañero que ya ha sido juzgado por las pintadas realizadas en la casa de Baiona del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, el pasado mes de enero durante la huelga de los servicios de ambulancias. El conselleiro también sufrió un escrache delante de su vivienda, donde se concentraron medio centenar de trabajadores que reclamaban su mediación en el conflicto laboral.