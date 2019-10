La Sinfónica de Galicia reduce de 8 a 2 sus conciertos en Vigo al no programar ninguno en Beiramar

Desde hace años la música clásica "ha creado" una disparidad entre norte y sur que este año todavía se agudizó más si cabe. Las sinfónicas subencionadas por la Xunta, dentro de su temporada gallega 2019/2020, visitarán la ciudad olívica en diez ocasiones. Ocho de ellas corren a cargo de la Real Filharmonía de Galicia (RFG) -con sede en Santiago-, dos menos que el año anterior si bien mantiene un equilibrio con respecto a los últimos años. Donde salta la sorpresa es en la programación de la Orquesta Sinfónica de Galicia ( OSG; cofinanciada por el gobierno autonómico, la Diputación y el Ayuntamiento de A Couña) donde, tal y como se expone en su página web, tan solo tiene dos citas previstas en la ciudad de Vigo: este miércoles 9 de octubre y el próximo 20 de diciembre. El teatro Afundación, el antiguo García Barbón, acoge ambas actuaciones. Por la contra, el Auditorio Mar de Vigo no tiene actualmente programado ningún recital de la orquesta dirigida por Dima Slobodeniouk, tal y como confirmaron a este periódico fuentes municipales.

¿La razón? Ambas partes ofrecen sus versiones. Mientras desde la Sinfónica explican que "la programación de los conciertos en el Mar de Vigo depende directamente de quienes gestionan el recinto", desde el auditorio de Beiramar aluden a que "la Xunta no subvenciona a las orquestas en Vigo y éstas no pueden venir gratis".

La situación es cuanto menos llamativa al ser el año pasado su centro de operaciones en la urbe olívica. Y es que la OSG concentró su temporada en el recinto de Beiramar, al coger un ciclo de 8 conciertos. En la temporada 2016/2017, también testó estas instalaciones al realizar allí dos actuaciones.

Esta situación todavía podría revertirse con el anuncio de nuevos conciertos en la segunda parte de la temporada, si bien la Sociedad Filarmónica de Vigo, con quien colabora la Sinfónica gallega en estas dos actuaciones considera que no hay muchas fechas disponibles en general y que su presupuesto y su programa, en particular, ya están cerrados. "Seguro lo intentarán y nosotros vamos a colaborar en lo que podamos pero dentro de nuestras posibilidades. La Xunta y la OSG tienen interés por hacer conciertos aquí, habría que buscar una solución. Si nosotros contamos con algún apoyo externo nos haríamos cargo, claro. Ya no sería la primera vez", revelan desde este colectivo de melómanos.

La Sociedad Filarmónica llegó a tener en años anteriores hasta siete conciertos conjuntos con la Sinfónica cuando iniciaron en 2013 sus colaboraciones pero el cambio de escenario de la orquesta gallega -pasó de concentrar sus conciertos en Afundación al Mar de Vigo en el 2018- terminó con gran parte del acuerdo que mantenían. Ante sus exsocios, la OSG lo atribuyó a la necesidad de un mayor espacio por motivos de programación.

Así, las dos únicas actuaciones que por el momento tiene concertadas la Sinfónica gallega en Vigo es la cifra más baja registrada en los últimos años: cinco fueron en las temporadas 2012/2013, 2014/2015 y 2015/2016, tras anularse tres conciertos en dicha temporada. La primera de las 2 citas se celebra mañana bajo la dirección de David Grimal con el Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 35 de Chaikovski y la Sinfonía nº 4 en si bemol mayor, op. 60 de Ludwig Van Beethoven.

El programa que presentó la Sinfónica de Galicia ve también reducido su número de conciertos, pasando del medio centenar que registraba el año pasado a los 45 actuales, según figura en su página web, de los cuales 36 son los abonos en su sede coruñesa, que suma uno más sobre los 35 del 2018/2019. La reducción se explica por el tijeretazo de recitales en Vigo, que cae de los 8 a tan solo dos y Santiago, que también pierde uno.