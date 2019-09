Arrastrar y cantar las 40, una de las grandes bazas de Coia

Es miércoles y el día está despejado. Son las doce en el bulevar de Coia. Cerca de Praza de América se encuentra el campo de juegos. Los que apenas alcanzan los tres años se divierten en columpios y toboganes. Los que superan los 65 'se machacan' en las máquinas urbanas para engrasar músculos y articulaciones. Y muy cerca, otros jubilados reparten juego. Son los habituales de las partidas de cartas que cada día, cuando no llueve, se sientan en las mesas de piedra, "entre las diez y media y la una y pico, por la mañana, y entre las cuatro y las ocho, por la tarde".

Según Antonio es el horario habitual, "aunque tienes que venir por la tarde, que es cuando esto está más lleno, ¡buff!", exclama. De momento hay dos mesas en juego. 'El alemán' llega tarde a la timba con la 'Banda de los Cabrones' de la que asegura ser el jefe. "Es por el tute cabrón", confiesa, "yo siempre me encargo de traer la baraja y las hojas para apuntar", aunque hoy sus compañeros se han arreglado sin problema para jugar al chinchón, que es el juego por el que han optado para abrir su jornada matinal. Alrededor de Antonio, Senén, Lorenzo y Caparrós se sitúan en círculo los habituales mirones, que no pierden detalle de la timba. "¿Y qué más da? Nosotros nos divertimos igual, mirando", asegura uno de los espectadores. Senén, le espeta mientras coge una carta del taco, "¿Sabes lo que le gusta? Criticar. Están ahí fuera sólo para criticar", comentario que recibe el beneplácito, entre risas, de sus compañeros de partida, que al mismo tiempo le apuran para que esté a lo que tiene que estar, "¡a ver hombre!". Pero Senén insiste: "Y éste es el principal. ¡Sácale una foto a éste!", mientras señala a otro miembro del sector de espectadores, que además está sentado en la mesa, y responde "A quién no sabe jugar hay que criticar".

Afortunadamente, y a pesar de las disputas dentro y fuera del tapete, "aquí no llega la sangre al río", aseguran, un lugar que para ellos es "nuestro centro comercial, nuestro centro de jubilados". Otro de los asistentes, entre bromas, apunta que "venimos aquí porque nos echan de casa, para no estorbar".

Ya es cerca de la una, y en otra mesa se forma una nueva timba, en la que pintan copas para 'El alemán', que puede entrar en la partida para intentar arrastrar y cantar las 40.