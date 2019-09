"Solo envejece quien no tiene proyectos; yo los tengo"

"Solo envejece quien no tiene proyectos. Y yo los tengo". El magistrado Julio Picatoste, que se jubiló este mes al cumplir 72 años tras cuatro décadas de carrera judicial, afirmó ayer en el multitudinario homenaje que se le rindió en el Pazo de los Escudos de Vigo que, de una u otra forma, seguirá activo. "Me jubilan contra mi voluntad", dejó claro en el emotivo acto, en el que fue calificado como un "referente" y un magistrado "íntegro" y con "gran humanidad". Prueba de que ha dejado huella es que, como se anunció durante el homenaje, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) pedirá al Ministerio de Justicia que se le imponga la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y el Concello lo nombrará Vigués Distinguido en 2020.

Más de 150 personas del mundo judicial y de otros ámbitos acudieron a la comida. El fiscal jefe de la provincia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro; la decana del Colegio de Abogados de Vigo, Lourdes Carballo; y el de los procuradores, José Antonio Fandiño, fueron tres de los representantes judiciales que intervinieron con discursos. Y además de ensalzar lo mucho que aprendieron y gozaron con sus enseñanzas, coincidieron en destacar la pulcritud, minuciosidad, humanidad y trato cercano de este magistrado que tuvo su primera plaza en 1978 en Osuna (Sevilla) y que, tras estar destinado en Lalín, Ponteareas, Bilbao, Gijón, Vigo y Pontevedra, en 2005 regresó a la ciudad olívica, donde fue magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia viguesa hasta su jubilación.

Un "referente"

También habló el magistrado Antonio Outeiriño, que fue compañero de promoción de Picatoste y que acudió en representación del TSXG. Además de anunciar que el alto tribunal gallego pedirá que se condecore al juez vigués, lo calificó de "referente" en el mundo intelectual y jurídico y destacó su "integridad y eficacia".

Intervino asimismo el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que quiso resaltar el "enorme bagaje" profesional de Picatoste, del que dijo que es un referente "reconocido y apreciado" en la ciudad. Un "jurista, un filósofo y un reflexionador de la vida", apuntó también, en un discurso en el que ya adelantó que el próximo año Picatoste pasará a formar parte de los Vigueses Distinguidos porque la urbe olívica "te debe un gran reconocimiento".

Mauro, hijo del magistrado, hizo un genial retrato de su padre lleno de anécdotas y de humor -algo que hereda de su progenitor- que arrancó las sonrisas de los asistentes. Lo definió como un trabajador incansable y expresó su orgullo y amor por su padre en su faceta profesional y en la personal.

Imposible nombrar a todas las personas que acudieron ayer a la comida. Magistrados, fiscales, funcionarios, abogados, procuradores, catedráticos de la Universidad de Vigo donde el homenajeado impartió clase y representantes de otros ámbitos, así como familiares y amigos. Entre los numerosos jueces estaban Luciano Varela o los que fueron compañeros de Picatoste en la Sección Sexta: el presidente de la sala Jaime Carrera, Juan Manuel Alfaya, Magdalena Fernández Soto y Eugenio Francisco Miguez. También acudió el juez que ocupa ahora su plaza, José Ferrer González.

En su dicurso -en el que hizo gala de su humor, su brillantez como orador y que tuvo momentos emotivos-, Julio Picatoste citó a personas que le marcaron en su vida desde un punto de vista profesional y personal. Junto a su labor judicial, expresó su agradecimiento a la Universidad de Vigo, donde fue profesor 31 años, y mencionó a FARO, donde colabora. "Me siento orgulloso de escribir en sus páginas", dijo. Tuvo palabras para su mujer Mariam, sus hijos Victoria y Mauro, y sus dos nietos y la tercera que viene en camino. Y recordó con cariño a sus padres: "Les debo mucho. De ellos vengo. Y a ellos quisiera volver. No me resisto a la idea de que los haya perdido para siempre".