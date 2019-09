La viguesa Civis Global hará la reforma de Porta do Sol

La transformación de Porta do Sol correrá a cargo de la UTE formada por Civis Global y Gevora Construcciones. La Junta de Gobierno aprobó esta mañana la adjudicación del proyecto que incluirá el soterramiento del tráfico rodado a través de un túnel, la humanización y la transformación peatonal del entorno de Porta do Sol, dotando a la ciudad de una gran plaza en el pleno centro. El presupuesto inicial era de casi 17 millones de euros, con un plazo de ejecución de 24 meses. La UTE había obtenido la máxima puntuación técnica y superó a otras ofertas como la de la Constructora San José. La transformación de Porta do Sol, al igual que las actuaciones del programa Vigo Vertical, contará con financiación de Fondos Feder.

El proyecto trazado por el Concello contempla la construcción de un túnel de dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno, que incorporará una zona de mediana y aceras a ambos lados de medio metro, así como una boca de entrada única en la calle Policarpo Sanz y dos de salida independientes para cada carril en Elduayen. En superficie se prevé la instalación de un escenario, jardineras y una réplica de las Cíes, entre otros elementos, en un gran espacio público de 8.000 m2.