El PP avala una inyección de 5 millones para rehabilitaciones del Consorcio Casco Vello

Creado en 2005 para regenerar el área histórica de Vigo, el Consorcio Casco Vello se ha descubierto en las últimas semanas en un foco de disputa entre el gobierno municipal, que participa con un 10% en el organismo, y el PP y la Xunta, que ostenta un 90%. Este miércoles, sin embargo, se ha producido consenso a la hora de aumentar su dotación presupuestaria. Los populares dieron su apoyo a una iniciativa del ejecutivo local para reclamar a la Xunta una inyección de 5 millones de euros adicionales al Plan de Actuaciones del Consorcio, con otra aportación proporcional del Ayuntamiento de 500.000 euros.

"No nos parece mal", ha manifestado en el pleno municipal el portavoz del grupo de PP, Afonso Marnotes. "(Recursos) Los que hagan falta". Marnotes, que condicionó en un primer momento su apoyo a que el Concello dejara patente su voluntad de expropiar varios inmuebles, terminó avalando la medida.

La petición al Gobierno gallego, que también contó con el voto favorable de Xabier Igrexas, edil no adscrito (BNG), y la abstención del Grupo Mixto (Marea de Vigo), no concitó el aval del PP en otro de los puntos de la moción del gobierno: facilitar aparcamientos a precios reducidos en el Casco Vello. La responsable del Urbanismo del Concello, María José Caride, recordó que el Consorcio -presidido por la delegada de la Xunta en el área, Corina Porro- ya tiene competencias para llegar a acuerdos que habiliten los estacionamientos. También precisó que los solares potencialmente expropiables ya se incluyen dentro de un catálogo, pero "no hay recursos". "Por eso necesitamos que el Consorcio aporte más". Además de los 5,5 millones extra debatidos hoy, el pleno también aprobó un fondo de 220.000 euros (200.000 a cargo de la Xunta) para sufragar gastos.

El PP, en respuesta, denunció la ausencia de expedientes por parte del gobierno local para construir y habilitar plazas, como prometió en campaña. "Cien días después vienen aquí a que las haga el Consorcio". Tanto Marea como BNG reclamaron retirar los vehículos del centro y aprovecharon la moción para criticar el túnel de Porta do Sol, pues entienden que entierra el tráfico, no lo disminuye.



Aparcamiento del Cunqueiro

Por otro lado, la sesión también abordó reclamar a la Xunta la gratuidad del aparcamiento del Álvaro Cunqueiro y la cesión de una parcela del Complejo (la 5, concretamente) para subsanar la carencia. "Ya anticipo que en el caso de la Xunta ceda esa parcela, aquí vendrá un expediente para que haya otro aparcamiento gratuito", avanzó el edil portavoz del ejecutivo local, Carlos López Font. El PSOE sacó adelante la moción con los únicos votos en contra del PP. También prosperó la enmienda de Marea que reclamaba la reversión al Sergas de esa futura cesión en caso de que el Chuvi necesitara los terrenos para ampliar sus servicios.