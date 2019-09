De fotografiar el mar con una bolsa a campeón del mundo: el vigués Jorge Candán repite título

Captura de uno de los instantes de la grabación. // J. Candán

Durante tres semanas, la pareja se sumergió en el mar para entrenar con vistas a la competición. // J. Candán

El fotógrafo. Ayer por la tarde se convirtió en Santa Cruz de Tenerife en el mejor fotógrafo submarino del mundo, la segunda vez que alza este galardón tras conseguirlo en 2010 , únicas dos ocasiones en las que se presentó. "La media es buena", afirma, humilde y satisfecho, a FARO. Una pieza sobre la conservación del mar , 'The return' ('Volver'), el pretexto de su victoria.Candán comenzó su periplo en medio de las aguas cuando era pequeño, y no se le ocurrió otro sistema mejor que recubrir su cámara con una bolsa de plástico para poder retratar su verdadera pasión. "De chaval hice un intento que acabó siendo un desastre, pero la ilusión es mayor que el sentido de la realidad".Ahora esa realidad es bien distinta, dejó su trabajo en el acuario de A Coruña y, con más de 20 años de experiencia, provisto de un material algo más sofisticado que aquel trozo de plástico y con la ayuda de su mujer Pilar Barros: captar el mar. "Fue una competición bastante durilla, estuvimos mucho tiempo trabajando, durante tres semanas antes de venir -a Tenerife- y durante" el desarrollo de la cita, sostiene el vigués, "relajado" tras esa intensa aventura. Buceaban en las primeras horas y preparaban la idea en las sesiones vespertinas.La pareja gallega tenía enfrente a representantes de ocho países:. La dificultad de esta prueba radicaba en que la filmación solamente se podía hacer durante los días oficiales, entre el 17 y el 22 de septiembre.Mientras Candán se ocupaba de la cámara, Barros "se encargaba de buscar los animales, avisar cuando aparecía algo, ayudar con la iluminación...", ya que ambos siempre se sumergen juntos.Su película, de 4 minutos y 20 segundos de duración -tenían la obligación de ajustarse a los 2-4 min.-, buscaba: "Elegí un tema un poco poético y diferente porque me motivaba más", cuenta a FARO.El vigués contabiliza ya, entre ellos, varios campeonatos de España y reconocimientos del Institut Oceanographique Paul Ricard, de la Semana Internacional de la Imagen Submarina del Atlántico o del Nacional Foto-denuncia Tecnomar.Actualmente, la dupla trabaja para oceanográficos, productoras de televisión y editoriales con un único objetivo: que todo el mundo pueda abrir los ojos debajo del agua:El XVII Campeonato del Mundo de Vídeo Submarino se celebra a la vez que el de Fotografía, ambos organizados por la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) y la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas (FEDECAS).

THE RETURN - "CMAS World Championship Underwater Video 2019"- Video Winner - ©JJCANDAN from JJCANDAN PRODUCCIONES on Vimeo.