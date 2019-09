Caballero pide más competencias y recursos para los ayuntamientos: "No queremos ser residuales"

Abel Caballero revalidó ayer la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) tras alcanzarse una candidatura de consenso durante la celebración del XII Pleno de la institución. Una nueva etapa que el regidor olívico inició advirtiendo que los ayuntamientos no "quieren ser residuales", que deben ver reconocidas y financiadas su competencias y que además no aceptarán aquellas que les cedan las Comunidades Autónomas "si no se transmiten los recursos" necesarios para llevarlas a cabo. El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), será vicepresidente primero, mientras que la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón (PSOE), ocupará la vicepresidencia primera.

Tras ser reelegido presidente, Abel Caballero avanzó que exigirá reformar la financiación local al mismo tiempo que la autonómica, que los ayuntamientos puedan invertir el superávit y que se definan nuevas competencias en la Constitución.

El primer edil vigués fue especialmente crítico y reivindicativo en materia de competencias. "Algunas comunidades autónomas centrifugan responsabilidades a los ayuntamientos, pero no nos dan los recursos necesarios. Y eso desde la Femp lo vamos a luchar. Cada vez que una comunidad autónoma ceda una competencia no la vamos a asumir si no viene con su coste", avisó durante su intervención en la apertura del XII Pleno de la FEMP celebrado en Madrid.

El alcalde de Vigo y presidente de la Femp aclaró que esta nueva postura no es para tener "relaciones de poder" sino para "atender las demandas de la gente", por lo que no va a ir por la vía de la "confrontación", sino por la de "cooperación, entendimiento y diálogo" para que los municipios consigan lo que les pertenece y "lo que reclaman los 47 millones de personas a través de los ayuntamientos".

Además, el regidor olívico ha reclamado que los municipios se liberen de las "tutelas falsas de aquellos que no cumplen" y se les permita gastar los 40.000 millones de euros "de remanente" que los ciudadanos "ahorraron".

Balance y retos

Durante su intervención, Caballero también hizo un balance de la última legislatura que ha estado bajo su mandato, y se centró en los retos para los próximos cuatro años. Entre ellos, avanzó que la Femp reclamará un nuevo sistema de negociación con el Gobierno central y las comunidades autónomas para que estén al "mismo nivel" en las competencias que afectan a las tres entidades, ya que -defiende- todas "son Estado".

Por ello, Abel Caballero apuntó que desde la federación van a demandar su espacio en concreto cuando se negocie la financiación para CC AA y municipios y así "evitar" que los ayuntamientos "se queden para el final y con lo que otras instituciones no quieren". "Somos fiscalmente responsables porque recaudamos en impuestos el 63% del total y, por tanto, somos financiera y fiscalmente responsables y no sólo las comunidades autónomas", concluyó el regidor olívico tras ser reelegido presidente.