Madrid y Málaga se pican con el alumbrado de Navidad: "Es imposible superar a Vigo"

No ha acabado el verano todavía y ya se ha puesto encima de la mesa el debate sobre las luces de Navidad que engalanarán las ciudades españolas en algo más de dos meses. Vigo ha tomado la delantera ya desde el pasado año -incluso en este 2019 con la prematura instalación-, cuando los 9 millones de ledes consiguieron alcanzar a una multitud de personas llegadas de todas las partes del mundo. Pero ahora Málaga y Madrid quieren también deslumbrar al resto del país con su puesta de largo.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, mantuvo hoy una charla con su homónimo en la capital, José Luis Martínez Almeida, durante el pleno de investidura de la FEMP -en un momento recogido por LaSexta-. "Me han dicho que es un espectáculo, las luces, este año te superamos", le señalaba Almeida, a lo que Caballero respondió: "No lo creo, es completamente imposible".

El regidor capitalino, no contento, prosiguió con un "ya verás": "Desde Vigo, vas a ver las luces de Madrid". El político vigués sentenció la amistosa conversación comparando el despliegue olívico con el de Nueva York: "Las de Vigo se ven en Nueva York, 'we are in the same latitude'".

Por si fueran pocos, Málaga ha entrado así mismo en la 'pugna' por alzar la medalla de oro a la mejor iluminación. "Cuando estén las luces de Navidad, veremos quién gana", expresó la concejala de Fiestas de la urbe andaluza,Teresa Porras, en el Diario Sur.

El también presidente de la FEMP, en clave política, esgrimió que los ayuntamientos "juegan un papel mucho más importante" que el que jugaban "hace 40 años" y ha reclamado su propio "ámbito de competencias y autonomía".