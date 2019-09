Peritos del juzgado defienden que el hormigón del paseo de As Avenidas colapsó por deterioro

"Podría haber pasado un mes antes o un mes después, pero estaba para caer. Lo hubiera hecho igual sin peso, con el de una persona o con el del concierto". Esta declaración resume las cerca de dos horas que duraron las intervenciones de los peritos designados por el Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, encargado del caso del hundimiento del paseo de As Avenidas en agosto de 2018, para analizar y arrojar luz a las causas del desplome. Los ingenieros Javier de la Puente y Xosé Ramón Novoa acudieron hasta las dependencias judiciales para ratificar sus informes y contestar a las preguntas de la docena de abogados personados en la causa, entre ellos la Abogacía del Estado, encargado de la representación legal de la Autoridad Portuaria.

Ambos expertos en ingeniería química y estructura de materiales defendieron ante las partes los argumentos esgrimidos en sus respectivos informes: todo el muelle entablonado de As Avenidas carecía de las mínimas garantías de seguridad y el colapso del hormigón durante el concierto de clausura del festival O Marisquiño se produjo por el contacto con el medio marino y la falta de mantenimiento desde casi su construcción.

Los materiales llevados a cabo para ello también entraron a debate en la diligencia celebrada en la mañana de ayer. Y es que uno de los peritos considera que la "durabilidad" de los materiales está en entredicho al no ser obligatorio hasta el año 2008. "No está recogido en la normativa, ahora los materiales para una construcción tiene que tener una viabilidad de ' equis' años cuando antes esto no se exigía, podrían tener una durabilidad de toda la vida. Será un aspecto a tener en cuenta también este caso", señaló.

Su compañero resaltaba que estos materiales y esta estructura de hormigón que soportaba todo el entablado de madera estaba "completamente deteriorado". "Lo que está en el informe es lo que es, se aportaron más explicaciones técnicas pero lo que he hecho ha sido ratificarme en el mismo", valoraba el ingeniero.

A preguntas en particular de la abogacía del Estado, quien en su intervención hizo referencia a la posible influencia en el derrumbe de los botes y saltos de la gente durante el concierto, los peritos negaron tal vinculación alegando que con el "peso de una sola persona, sí o sí se hubiese venido abajo". Como ejemplo, los expertos pusieron sobre la mesa los sucesivos derrumbes en la estructura contigua a la que colapsó durante aquella fatídica noche de agosto -dejando tras de sí más de 460 heridos de diversa consideración, la gran mayoría leves y contusionados-, durante al mes en dos ocasiones distintas y que fueron captadas por testigos que transitaban por la zona.

También se hizo referencia en esta doble comparecencia a la metodología y practica que les llevó a ambos expertos a dichas conclusiones.

En esta investigación, el juzgado contará con un tercer informe técnico, en este caso de parte, contratado por el Puerto de Vigo. Dicho documento ya fue concluido por la empresa al cargo de las catas y según precisaron fuentes portuarias, ya está en manos de los abogados para su remisión de forma inmediata a la sala instructora. su presidente, Enrique López Veiga ha descartado cualquier valoración a sus conclusiones hasta que el mismo sea analizado por la magistrada, si bien la totalidad del paseo permanece precintado desde dicha pericial.