Caballero asume la carta de Feijóo como un "no" a sus 31 puntos: "Es una desfachatez"

En vísperas del mes de agosto el alcalde de Vigo lanzó su oferta para destensar las relaciones con Alberto Núñez Feijóo. Si la Xunta se comprometía con hechos a apoyar el empuje de la ciudad -dijo con ocasión del Día de Galicia en Castrelos- quedaba abierta la puerta a una etapa de cooperación. Aquel ofrecimiento lo acompañó después Caballero con una carta de 31 requerimientos a San Caetano: una lista de condiciones en la que se reclamaba desde el fin de la tasa por la presa de Eiras hasta la retirada del recurso contra el Área Metropolitana o el desbloqueo de la reforma íntegra de la Gran Vía. Pero desde entonces nada ha cambiado en el habitual clima de reproches mutuos. Tampoco tras la respuesta escrita de Feijóo, que el alcalde interpretó ayer como una enmienda a la totalidad de sus propuestas. "Un no a todo".

No se creyó el jefe del gobierno municipal los 1.000 millones de inversión que, según reflejó el presidente gallego en su texto, invierte la Xunta en la ciudad. "Es una auténtica desfachatez política mentir en las cifras de inversión, falsear datos y decirnos que no a todo lo que le planteó el alcalde de la ciudad", expresó Caballero. Fue después de repasar uno a uno muchos de los incumplimientos que a su juicio delatan la falta de compromiso de la Xunta, como la obligación de abonar el transporte a personas que no están censadas, la inacción en el Consorcio Casco Vello y en la creación de suelo industrial, o la carencia de plazas de residencias de mayores -aliviada en parte por la última remesa de geriátricos anunciados por Inditex-. "Se podía haber ahorrado folios, con decir no a todo es suficiente". También le afeó que el Álvaro Cunqueiro la Xunta "lo tiene sin pagar" y precisó que la nueva depuradora se hará con cargo a fondos europeos y municipales.

Si ya Feijóo se había declarado en su carta "poco optimista" con un posible encauzamiento de las relaciones -por estrategia partidista, dijo-, el alcalde precisó ayer que tras las elecciones del 26-M, en las que arrasó con un 70% de los votos, el trato a Vigo había ido a "peor". Aunque las urnas pondrán y quitarán razones, deslizó. "La ciudad de Vigo le va a contestar como ya le contestó".

Quien también entró a las réplicas cruzadas fue Corina Porro. La delegada de la Xunta en el área afeó a Caballero su insistencia en la "confrontación" mientras "la ciudad sigue perdiendo y el espectáculo está empezando a ser bochornoso". La responsable autonómica negó que Caballero defendiera a Vigo, sino que lo utilizara para mantenerse "como líder redentor", y al igual que el regidor, citó varias de las inversiones de la Xunta en la ciudad, como la Cidade da Xustiza (42 millones), la intermodal (15) y otras de enjundia legal, como la Ley Vigo. Feijóo, además, dio por respaldados proyectos como el Plan Parcial de Navia o la recuperación del Casco Vello.

La avenida de Madrid

Por otro lado, Caballero también se refirió a la tramitación de la reforma de la avenida de Madrid. El alcalde desveló que el proyecto "ya está redactado" y que solo está pendiente de la firma, después de justificar la demora por los cambios en el convenio: "Le pedí al gobierno casi 4 millones de euros más, los que teníamos no llegaban". En total se invertirán cerca de nueve.

En todo caso la rúbrica -agregó- se producirá "de forma inmediata", momento al que le seguirán las obras a cargo del Ayuntamiento. "Va a ser una obra que va a marcar una fase histórica", sentenció.