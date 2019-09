Feijóo insta a Caballero a colaborar y dejar "el enfrentamiento permanente y las falsedades"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acaba de responder a la carta que le envió el alcalde, Abel Caballero, a principios de agosto en la que el regidor le exigía una serie de actuaciones como condición para restablecer el diálogo interinstitucional. El líder gallego tiende la mano al primer edil vigués para colaborar, pero no sin reprocharle a lo largo de la misiva su "permanente confrontación", la creación de "falsos agravios" o el hecho de que mantenga una "batalla política" que -a su juicio- puede tener réditos electorales, pero que "no le vale para nada a los vigueses".

En contraposición a los mensajes del alcalde, Feijóo defiende el "compromiso" de su gobierno con la ciudad y aboga por trabajar con "confianza mutua". "La Xunta de Galicia es la Administración que más invierte en Vigo, estimándose una cantidad superior a los 1.000 millones de euros en la última década", cifra. Una inversión que, a juicio del líder autonómico, deber ser reconocida por Caballero. "Creo que sería un buen comienzo reconocer ese esfuerzo y sus resultados para poder afrontar el futuro con un diagnóstico cierto y completo, en lugar de insistir en trasladar una percepción de la Administración autonómica hacia Vigo que, como se puede ver, no se corresponde en absoluto con la realidad", le reprocha.

Feijóo remarca que la Xunta impulsó actuaciones con tres objetivos principales: garantizar las máximas oportunidades a las familias viguesas, reforzar los servicios públicos y evitar la parálisis de la ciudad en materia urbanística. Y cita como ejemplos de su compromiso el apoyo al naval y la automoción; el refuerzo de la sanidad o la educación pública y el desarrollo de la conocida como Ley Vigo para resolver en parte el problema que supuso la anulación del PXOM, entre otras muchas medidas.

Aunque Feijóo admite en la citada carta que es normal que dos Administraciones puedan tener "discrepancias" por razones técnicas, presupuestarias o legales, el presidente gallego lamenta la situación actual que existe entre Concello y Xunta. "No me parece justificada la búsqueda permanente de falsos agravios o polémicas que ni tienen fundamento ni se apoyan en la veracidad", subraya el líder autonómico. Igualmente, le reprocha a Caballero el "bloqueo" de iniciativas de la Xunta, como la señalización del Camino de Santiago por el término municipal de Vigo o su desmarque del transporte metropolitano.

Y, aunque Feijóo aboga por el trabajo conjunto y en colaboración, en su respuesta ya avanza que la carta que le remitió el alcalde en agosto "parece escrita para continuar una batalla política" en la que él, como presidente de la Xunta, advierte que no va a participar. "Los dos sabemos perfectamente que obedece a una estrategia partidista y no a una realidad justificada", afirma. "Lamentablemente, no le oculto que en este caso los precedentes me hacen ser poco optimista ya que resulta previsible su respuesta a cualquier planteamiento hechos desde la Xunta de Galicia", vaticina.

"Vigo, por delante"

Con todo, Feijóo defiende que seguirá invirtiendo en la ciudad. "La Xunta va a seguir trabajando por los vigueses, y eso lo incluye a usted también (...) Vigo debería estar por delante. Para mí, por supuesto, ya lo está", concluye la carta.

Sobre las peticiones que Caballero le planteaba a Feijóo para retomar el diálogo interinstitucional, en la carta se da respuesta a cada una de ellas. Aunque abre la puerta a la colaboración en algunos casos, en otros -algunos marcados como prioritarios e inmediato para Caballero- los rechaza. Es el caso, por ejemplo, de la petición de retirar la candidatura de Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad porque es "la única que existe".