Feijóo defiende que la Xunta es la administración que más invierte en Vigo y tiende la mano a Caballero

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acaba de responder al alcalde de Vigo, Abel Caballero, la misiva que este le remitió el pasado 5 de agosto. En ella el líder autonómico tiende la mano al alcalde para colaborar por la ciudad. La carta fue hecha pública por la delegada de la Xunta en Vigo, Corina Porro. El presidente autonómico hace hincapié en que el Gobierno Gallego es la Administración que más ha invertido en invierte en la ciudad olívica. "Son muchas las muestras de nuestra implicación en la ciudad hasta el punto de que la Xunta es la Administración que más invierte en Vigo estimándose una cantidad superior a los 1.000 millones de euros en esta última década.

Feijóo cita inversiones como la depuradora del Lagares, la estación intermodal, la aprobación de la ley Vigo que permitió resolver gran parte del problema de la anulación del plan general o la ampliación del Ifevi, entre otras. "Creo que sería un buen comienzo reconocer ese esfuerzo y sus resultados para poder afrontar el futuro con un diagnóstico cierto y completo en lugar de insistir en trasladar una percepción del trato de la Administración autonómica hacia Vigo que como se puede ver no se corresponde en absoluto con la realidad", asegura el líder autonómico.

En cualquier caso Feijóo considera que Caballero no atenderá su demanda. "Lamentablemente no le oculto que en este caso los precedentes me hacen ser poco optimista ya que resulta previsible su respuesta a cualquier planteamiento hecho desde la xunta de Galicia, toda vez que lleva siendo la misma desde hace demasiados años.Sigue usted instalado en la queja ficticia y en el enfrentamiento permanente, algo que también se deduce del bloqueo que desde el Concello de Vigo se está hacciendo en algunos asuntos que en nuestra opinión son prioritarios para la ciudad", se queja.

Con todo, Feijoo asegura que la Xunta va a seguir trabajando por los vigueses y que por parte del Gobierno Galicia existe una clara voluntad de llegar a acuerdos y de trabajar por el bien de vigo en colaboración con el Concello en todos los casos en los que sea posible y siempre que Caballero esté dispuesto.

Porro, por su parte, lanzó también un llamamiento a Caballero para "trabajar juntos", pero le recriminó su forma de actuar en el día a día. "Por más que se repitan las mentiras no se hacen realidad", dijo. "Vigo es la ciudad de Galicia en la que más invierte la Xunta", remarcó la delegada autonómica.