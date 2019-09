Ida y vuelta a Lisboa a bordo de la goleta Pelican of London

El buque-escuela británico Pelican of London despliega sus velas para poner rumbo a Vigo. Fruto de activas gestiones de la Fundación Traslatio, esta embarcación aparejada de goleta vuelve a la ciudad tras la entusiasta acogida de que fue objeto el pasado año por representantes del Puerto y de la propia Fundación. Pero esta vez no se trata tan solo de un viaje de cortesía. La organización a la que pertenece la histórica embarcación, Adventure under Sail, quiere estrechar lazos con la población viguesa ofreciendo a las personas interesadas una salida el próximo 22 de setiembre hacia el puerto de Lisboa (donde permanecerá un día entero), en viaje de cinco días regresando a Vigo el día 27. El precio de este pequeño crucero de instrucción no exento de aventura, es de aproximadamente 400 euros, que incluye todos los gastos a bordo. Las personas interesadas pueden dirigirse a los correos electrónicos de la propia Fundación (info@fundaciontraslatio.org), o al de Adventure under Sail (marcus@adventureundersail.com). En principio y si los vientos son favorables, la goleta tiene previsto arribar a Vigo el próximo día 20 proveniente de Santander. Lo hará tras participar en aguas de la capital cántabra en su III Festival del Mar junto a otros grandes veleros, con 20 tripulantes de diferentes edades.

Por otra parte, según informa la Fundación Traslatio en su página web, también existe la posibilidad de embarcarse en Santander el día 15 para hacer la travesía hasta Vigo, o bien zarpar de Vigo el día 27, cuando la Pelican regrese de Lisboa, para navegar con destino al puerto francés de Burdeos, en otro viaje, esta vez de seis días. Aunque los precios de ambos cruceros son muy similares, en ambos casos no están incluidos el traslado hasta Santander y el regreso desde Burdeos.

La Pelican of London es una embarcación que cuenta con todos los estándares de seguridad al día de acuerdo con las leyes internacionales. Bautizada Pelican, fue inaugurada como pesquero para faenar en aguas del océano Ártico, pasando en 1968 a navegar como buque mercante en puertos del Mar Báltico, hasta que en 1995 dio por zanjada su actividad comercial, pasando a manos británicas. Tras ser rebautizada con su actual denominación y tras un largo proceso de renovación, a partir de 2012 comenzó a navegar como buque-escuela.

El próximo mes de octubre la Pelican of London volverá a Vigo, esta vez como puerto de escala de su crucero anual de instrucción con 30 alumnos del Ocean College alemán dispuestos a vivir el que para muchos será el viaje de sus vidas, en el pasarán navegando seis meses como parte de un curso académico, visitando Canarias y varios países de Centroamérica. Será un viaje pedagógico en el que los alumnos compartirán conocimiento y experiencias con escolares de centros de los países que visiten. Un conocimiento y experiencia que se abren ahora a los vigueses que deseen ampliar durante unos días los horizontes de su aprendizaje y convivencia en un espacio singular.