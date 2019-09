Las luces de Vigo y Caballero vuelven a Buenafuente

Las navidades en Vigo empiezan a prepararse en septiembre, pero la capacidad de Abel Caballero de hacerse viral dura todo el año. La noticia del inicio de la instalación del alumbrado navideño en la ciudad el pasado miércoles -a diez días de que termine el verano- ya ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales y también le ha servido al cómico Andreu Buenfuente para hacer uno de sus monólogos en el programa Late Motiv, de Cero.



Si los nueve millones de luces LED del 2018 ya motivaron al imitador Raúl Pérez a mimetizarse como Abel Caballero, la noticia de que este año ascenderán a los diez millones no ha pasado desapercibida para Andreu Buenafuente: "Qué obsesión con las luces este hombre, alguno ya le llaman el 'alcalde polilla' por la querencia a la luz."





Como diría un amigo mío, vigués él, Abel Caballero está jamao. Y por eso le queremos tanto. #LateMotiv pic.twitter.com/0qbNXHNLzz — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) September 12, 2019

Después de emitir las declaraciones del alcalde del pasado miércoles, en las que además de adelantar la presencia de los nueve millones de LEDs, también confirmó que el árbol de Navidad de la Porta de Sol volverá a crecer, que la bola espacial de Urzáiz se mantendrá en su emplazamiento habitual y que durante estas fiestas habrá una noria gigante en la Praza de Compostela."Dice Caballero que este año será el alcalde de Nueva York quien lo llame a él, pero para pedirle que apague las luces porque en Manhattan no se puede dormir", bromeó Buenafuente, que también quiso comentar la intervención en inglés del regidor vigués dirigida a su homónimo neoyorkino: "No sé si Abel habla bien inglés o no, lo que sí sé es que no vocaliza, le ha faltado añadir 'Morry Crismas' al final".El monólogo de Buenafuente terminó con una parodia de la recreación del encendido, que este año será el 22 de noviembre . Para ello eligió la escena del juicio final de la película 'Terminator 2', en la que tiene lugar el apocalipsis nuclear sobre Los Ángeles.