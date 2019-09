Pontón insta a Concello y Xunta "menos lucha de egos" para que Vigo "avance"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón señaló durante la presentación de las líneas de actuación que guiarán el trabajo de su partido en Vigo la necesidad de una "política con mayúsculas" y "menos lucha de egos" en la urbe.

Para la líder nacionalista, que compareció junto el edil del grupo en Vigo, Xabier Igrexas, es hora de dejar atrás "esa política localista y de confrontaciones estériles que no sirven para que la ciudad avance". Al respecto, Pontón manifestó haber sentido "vergüenza" ante la disputa entre Xunta y Concello a cuenta de las candidaturas de las Islas Cíes y las Islas Atlánticas para ser reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad; una pelea "que no conduce a nada". "Estamos viendo cómo toda el área metropolitana está perdiendo posiciones desde el punto de vista económico", aseguró Pontón, "y cómo el área de A Coruña le tomó la delantera en PIB, y esto significa que algo no se está haciendo bien", reseña Pontón.