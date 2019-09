Vigo revisa al alza IBI, IAE o la grúa y presume de la "menor presión fiscal" de las urbes gallegas

La máxima: pagar al fisco municipal menos de lo que se recibe en servicios públicos. Así defiende el Ayuntamiento su política tributaria, que ayer dio un nuevo paso adelante. El pleno dio luz verde a la actualización de hasta 19 impuestos y tasas a partir del ejercicio fiscal de 2020, con subidas generalizadas, pero bajo la convicción, expresada por el gobierno local, de que Vigo es la ciudad gallega "con la menor presión fiscal". Los incrementos afectarán al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), al de rodaje -a excepción de las motos-, la recogida de basuras o la grúa. Los cuatro se revisarán al alza un 2,5%. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) también se incrementará, pero lo hará un 1%, en un contexto de incremento general de los precios (IPC) que según los números de Praza do Rei alcanzó el 2,8%. Ni la plusvalía ni los cobros por construcciones y obras, otras dos fuentes municipales de recaudación, sufrirán modificaciones.

Pese al rechazo de la oposición, el PSOE hizo valer su abrumadora mayoría en la corporación para sacar adelante la aprobación inicial de casi una veintena de ordenanzas (desde la ayuda en el hogar las hasta los precios de las escuelas municipales) , después de haberlas mantenido en el congelador el último año. El responsable de Hacienda del Ayuntamiento, Jaime Aneiros, valoró la posibilidad de satisfacer con los nuevos ingresos la demanda de más servicios públicos de los viguesesl, presumió de bonificaciones fiscales por valor de 8 millones y desgranó la letra pequeña de los principales tributos. Así, el IBI -"uno de los más bajos de la comunidad", verbalizó- actualizará su tipo del 0,90 al 0,91 en los inmuebles urbanos, y pasará del 0,83 al 0,85 en los de tipo especial (como infraestructuras). No afectará a los propietarios de fincas rústicas. Respecto al IAE, Aneiros subrayó que de las 40.000 actividades que hacen de la ciudad "el motor económico" de Galicia, apenas tributarán las 3.900 que facturan más de un millón de euros. Para el supuesto de las basuras, Aneiros hizo hincapié en que, pese a las subidas del canon de Sogama, 4.000 familias se aprovechan de una bonificación en la tasa. "Lo que estamos haciendo es trabajar para mejorar las condiciones de vida de la ciudad; lo que se recauda, se invierte", sacó a relucir el concejal, después de escuchar distintas críticas de los portavoces de la oposición.

Un "impuestazo indiscriminado" y "lineal", fue la empleada por Alfonso Marnotes, vocero del grupo del PP. Después de denunciar que en el último ejercicio la revisión no se aplicó "porque había elecciones", Marnotes denunció la falta de uso algunas partidas. "Impuestazo, ¿para qué? Si no ejecutamos más del 60% de inversiones, tenemos 41 millones de remanente de tesorería y somos el Concello más saneado de España", ironizó el portavoz del PP, dejando caer que el "rescate" del Auditorio do Mar rompió el equilibrio presupuestario local. "Los vigueses pagan, el dinero se queda en la caja y los impuestos suben una vez más" , aludiría más tarde.

En el grupo mixto, Rubén Pérez (Marea de Vigo), cargó contra el "uso electoral" de las "subidas, congelaciones y bajadas" que a la postre acaban teniendo "un efecto pernicioso". "Las empresas privadas vienen después con todo lo que se les debe", agregó. Por parte de Xabier Igrexas (BNG), edil no adscrito, habló de la necesidad de emplear "con mayor audacia" los cambios impositivos para generar "una fiscalidad socialmente más justa" que permitiera, sobre todo, reducir la carga fiscal a las familias trabajadoras.





Jaime Aneiros - Concejal de Hacienda y Presupuestos (PSOE)

"Se invierte lo que se recauda; somos la urbe con menor presión fiscal"







Alfonso Marnotes - Portavoz del grupo municipal del PP

"Después de las elecciones, impuestazo indiscriminado"







Rubén Pérez - Portavoz del grupo mixto (Marea de Vigo)

"El uso electoral de las subidas y bajadas fiscales es pernicioso"