Balaídos: el Concello insta a la Xunta a que aporte 5,3 millones para reformar Marcador

El gobierno municipal ha sacado adelante con el apoyo de los dos ediles del grupo mixto (Marea) una iniciativa para reclamar a la Xunta 5,3 millones de euros en la reforma de Marcador, en el estadio municipal de Balaídos. Acometida ya parte de la remodelación, el Ayuntamiento cree que la obra "necesita continuar", a ser posible con el soporte financiero de la administración autonómica, siguiendo los ejemplos de Euskadi, Aragón, Cantabria con otras instalaciones similares. Además, el ejecutivo ha cerrado la puerta directamente a la venta: "Sería absolutamente ilegal", sentenció Carlos López Font, concejal portavoz.

Font ha criticado la "perversa utilización" del Celta como arma arrojadiza en el debate político con un dardo directo a la delegada de la Xunta en Vigo, Corina Porro, quien compareció con la elástica celeste para en un acto para rechazar la financiación autonómica en el proyecto. "La camiseta del Celta no es para hacer ruedas de prensa, es para ir al estadio".

"La reforma de Balaídos es un símbolo de lo realizado en estos años, un capricho que no se consultó con nadie", contraatacó Alfonso Marnotes, portavoz del PP. Los populares pusieron de relieve en la ausencia de una reforma para los servicios o la falta de ascensores. "No busquen cómplices porque esta obra no es del Celta, es de Abel". En su réplica, Font señaló a la Xunta por querer "que el Celta se vaya a Mos", mientras el Concello trabaja en "dignificar" el club.

Desde la bancada del grupo mixto, Pérez propuso la entrada de Zona Franca como socio financiero, no en la reforma, inviable jurídicamente, sino con la construcción de un estadio nuevo, al hilo del precedente de Cádiz. Rubén Pérez expresó su preocupación, además, por que la instalación municipal no sirva en el futuro para albergar otros susos como "grandes conciertos". "Si una infraestructura no sirve para un concierto como el de los Rolling Stones, me preocupa que lo quieran meter en Castrelos, con todos mis respetos". Además añadió que en Euskadi el gobierno vasco aportó recursos, pero sobre un nuevo estadio.