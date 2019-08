La Xunta insta la unidad de Illas Atlánticas: "Solo así Cíes será Patrimonio de la Humanidad"

Ni contigo, ni sin ti. Esta bien podría ser la frase que resume la apuesta autonómica y municipal a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. La candidatura local -con las Cíes como único enclave- no podrá prosperar mientras no reciba el visto bueno de la Xunta y siga el archipiélago vigués incluido en la Lista Indicativa Nacional, mientras la Xunta no tiene intención de retirar su propuesta ya planteada e inscrita, que además de este conjunto de islas engloba también la totalidad del Parque Nacional Illas Atlánticas (Ons, Sálvora y Cortegada).

Así lo reiteró ayer el conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez durante su visita al Museo del Mar, donde estuvo acompañado por la delegada territorial Corina Porro y la Directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insúa. Rodríguez explicó que "desde 2017 hasta hoy pasaron cosas muy significativas" y que la candidatura de la Xunta superó ya dos grandes barreras: la aprobación unánime del Consejo Nacional de Patrimonio en octubre de 2017, y el aval recibido por parte de la propia Unesco en 2018 al incluirla en su Lista Indicativa. En opinión del conselleiro, es "prácticamente imposible" que el Consejo Nacional de Patrimonio dé marcha atrás porque "sería una contradicción absoluta". "Las Cíes están integradas en una unidad y por lo tanto hay que respetarlo", aclaró, haciendo hincapié que los "ataques" alcalde de Vigo, Abel Caballero, a la candidatura autonómica "podría poner en riesgo que las Cíes lleguen al final a ser Patrimonio de la Humanidad como nosotros queremos. Si es bueno para Vigo, es bueno para todos", aseveró el conselleiro.

"La Xunta de Galicia quiere que las Cíes sean Patrimonio de la Humanidad y apostamos por la única vía posible, que es su integración dentro del Parque Nacional de las Islas Atlánticas porque lo contrario sería fragmentar su unidad; es la única posibilidad de que tenga éxito. Seguimos tendiendo la mano a pactar con el Concello de Vigo", reiteró Rodríguez.

La delegada Porro, a su vez, hizo un "llamamiento al sentido común" y a pensar "en el bien general". "Nos sentiremos orgullosos de lograr el objetivo si todos vamos unidos", objetivó la delegada.

Sus palabras fueron respondidas desde Alcaldía tanto por la concejal Yolanda Aguirre como por el propio regidor, quien evidenció la ruptura con la Xunta. "Es la primera vez en la historia que se presenta una candidatura a Patrimonio de la Humanidad de forma clandestina. Fue para parar Cíes Patrimonio de la Humanidad. La de Cíes es una candidatura ganadora, irá en la lista indicativa y ganará", valoró Caballero, quien sostiene que la candidatura autonómica no reúne las "mínimas garantías".

Una candidatura "muerta"

Por su parte, la edil se mostró crítica también con las afirmaciones de la Xunta y ratificó que su candidatura nace "muerta". "El Ayuntamiento de Vigo que lanzó Cíes Patrimonio de la Humanidad y lleva trabajando en esa candidatura duramente hasta el día de hoy, se vio con el impedimento de la candidatura de Illas Atlánticas, que jamás va a ser Patrimonio de la Humanidad por razones obvias: oposición de los vecinos de Ons, del Concello, vertedero de residuos en la isla de Sálvora, con riesgo de alcanzar las dos islas próximas... Sabemos que la del Concello es la candidatura ganadora, porque hemos reunido a más de cuarenta expertos, investigadores y científicos que nos dicen que es la candidatura ganadora. La de la Xunta, no la conoce nadie, ni las comunidades afectadas, los titulares de los bienes. ¿Qué clase de candidatura que no tiene respaldo social puede ser la ganadora?", se pregunta la concejal socialista.

Aguirre va más allá y tumba varios de los argumentos esgrimidos por la Consellería sobre las valoraciones de la Unesco. "No es cierto que sea la primera vez que se separa una isla del parque nacional. Las directrices de la Unesco dicen que no se puede elaborar una candidatura sin el consenso de las comunidades locales, los propietarios de los bienes y las instituciones implicadas. Hay bienes gallegos que llevan veinte años en lista indicativa. Eso no significa que haya más posibilidades", sentenció.