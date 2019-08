Concentración para exigir al Concello una Puerta del Sol peatonal, pero sin túnel

Sí a la peatonalización de la Puerta del Sol, pero no a costa de un túnel. Con esa premisa de partida, el movimiento Vigo Histórico convocó ayer una concentración en el paseo de Alfonso para expresar en la calle su rechazo a la construcción del futuro vial subterráneo entre Policarpo Sanz y Elduayen. Después de lanzar la campaña -con una recogida de firmas en Internet que ayer sumaba 1.560 rúbricas-, alrededor de doscientas personas participaron en un acto "apolítico", según los convocantes, que plasmó en un manifiesto mensajes contundentes contra la infraestructura. Entre ellos, que la reducción del tráfico no será tal, sino un soterramiento, o los perjuicios que causaría el ruido y el impacto visual. "Estamos a favor de la peatonalización, pero creemos que puede ser mucho mejor", se escuchó en la lectura de la declaración. Como alternativas, el movimiento apuesta, además de por una restricción progresiva de la circulación, por implementar parkings disuasorios, redefinir las líneas de transporte o incentivar medios de transporte alternativos.

"Celebramos que la Alcaldía quiera peatonalizar pero el túnel tiene implicaciones nefastas. Somete a Elduayen a unas zanjas que lo van a hacer un scalextric. Los planteamientos europeos van por quitar los coches, no por meterlos por debajo", denunció Chis Oliveira, una de las portavoces de Vigo Histórico, que ayer aprovechó para recolectar firmas y abrir la hucha de los donativos. En declaraciones a este diario, Oliveira abogó por aprovechar los 24 meses de duración de las obras para "acostumbrar a la ciudadanía a no ir con el coche por ahí". "Todos los años se hace con motivo de fiestas y actos ciudadanos y la ciudad no colapsa", agregó Rafa Ferradans, otro de los portavoces. A su juicio, se sacrificarán las calles de Elduayen, Policarpo o el mirador del Paseo de Alfonso con las rampas "de 70 metros" de entrada y salida, o la profundidad de "entre 7 y 8 metros" del túnel, que además generará contaminación acústica. Según los planes del Concello, el túnel contará con una boca única de entrada en Policarpo y dos en Elduayen -uno por cada carril-, dejará espacio para aceras de medio metro a ambos lados y liberará 8.000 m?2; en superficie en los que habrá jardineras y una réplica de Cíes. "La gran plaza de Vigo", en palabras de Abel Caballero. El presupuesto del proyecto: 16,99 millones de euros.