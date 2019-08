El BNG solicita posponer las obras de peatonalización de Porta do Sol para buscar alternativas al túnel

El BNG de Vigo presentará una moción en el próximo pleno en la que instará al gobierno local a paralizar "provisionalmente "la licitación de las obras de peatonalización de Porta do Sol con el fin de buscar alternativas a la construcción del túnel, llegar a un acuerdo con vecinos y comerciantes y diseñar un proyecto duradero y no "una chapuza muy costosa que sea luego imposible de reparar". El concejal nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, afirmó ayer que este proyecto, que tiene una inversión prevista de 17 millones de euros, no cuenta con la necesaria "complicidad social".

Según el BNG, son muchos los vecinos y comerciantes que han mostrado su "preocupación" por el impacto que las obras puedan tener en la seguridad de sus inmuebles y señaló que , aunque la peatonalización de la zona y la construcción de una gran plaza es una obra "positiva", debe ser el resultado de un estudio pormenorizado. En este sentido, Pérez Igrexas recordó que la reforma de Porta do Sol supone una inversión "millonaria" y añadió que "no parece serio que un proyecto de esta magnitud se quiera imponer con un único modelo".

Precisamente, el colectivo Vigo Histórico, formado por vecinos, comerciantes y propietarios de edificaciones de la calle Elduayen, organiza hoy a las 20.30 en el Paseo de Alfonso XII una concentración a favor de la peatonalización pero contra el túnel planteado por el Concello. Representantes del colectivo leerán el manifiesto en el que expondrán las razones por las que rechazan el túnel. El acto será presentado por la actriz Arantxa Treus y contará con actuaciones musicales como la de Su Garrido Pombo.

Vigo Histórico considera que el soterramiento no es la mejor solución para regular el tráfico. Asegura que el túnel, que discurriría entre Policarpo Sanz y Elduayen, pondría en riesgo edificaciones históricas de la zona que están en un estado precario, escondería la contaminación urbana, aumentaría el tráfico en el mirador del Paseo de Alfonso XII y haría "inviable" el acceso a personas con movilidad reducida.