Los arquitectos avalan un concurso de ideas sobre un plan consensuado

El delegado en Vigo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Manuel Martínez, se suma a las peticiones de consenso entre el Puerto, Ayuntamiento y Zona Franca para estudiar un nuevo punto de inflexión en As Avenidas. Martínez es partidario de que las tres administraciones se pongan de acuerdo en un único plan para, a partir de ahí, convocar un concurso de ideas "lo más abierto posible". "Proporcionaría a la ciudad el mayor número de soluciones y de ideas para poder elegir la mejor", subraya. Sin querer entrar en detalles sobre qué aspecto tiene que tener el paseo marítimo del futuro, el representante de los arquitectos avala un certamen profesional que no ponga "límites" a las posibilidades del entorno y que esté dotado con "buenas condiciones y premios" para poder atraer a las mejores firmas, con la mano tendida del Colegio. De ser así, añade, se muestra convencido de que se "presentarían muchos, con proyectos interesantes que ahora mismo ni se nos ocurren". De momento, sostiene que el Colegio de Arquitectos, por la información de la que disponen, carecen de las "herramientas" para valorar hasta dónde puede llegar una futura remodelación integral de As Avenidas, dado que sería necesario hacer un estudio para comprobar desde la reordenación del espacio hasta las estructuras o la necesidad de nuevas plazas de aparcamiento. Un asunto, este último, que estudian Puerto, Ayuntamiento y Zona Franca.