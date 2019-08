Audasa retoma los cortes de carriles por la noche en Rande para su mantenimiento

Audasa retoma los cortes de carriles en horario nocturno en el puente de Rande, una práctica que fue frecuente en la fase final de las obras de ampliación. Con el objetivo de acometer labores de mantenimiento, la concesionaria está realizando restricciones puntuales del tráfico en el viaducto que enlaza Vigo, Redondela y O Morrazo. Los cortes afectan a un único carril o a uno por sentido y se realizan siempre en horario nocturno, no antes de las 23.00 ni después de las 06.00 horas. Desde la empresa explican que esa es la franja en que está autorizada a acometer los cortes, aunque suelen centrarse entre las 01.00 y las 05.00 h. La madrugada del jueves al viernes, por ejemplo, estaban cortados al tráfico el carril exterior en sentido O Morrazo y uno de los centrales, mientras los operarios realizaban trabajos en los tirantes del viaducto. Las restricciones se mantendrán hasta principios de septiembre, aunque Audasa advierte que puede que no sean diarios e insiste en que no están causando retenciones.

Los cortes de paso de vehículos en horario nocturno fueron una práctica frecuente durante la última fase de las obras de ampliación del viaducto, que sirvieron para añadir dos nuevos carriles exteriores para canalizar parte del intenso flujo de vehículos que se desplazan entre Vigo y O Morrazo y liberar también los carriles centrales, por los que transcurre coches que se mueven entre Pontevedra y la comarca olívica. Según detalla la propia compañía, la ampliación -que se inauguró a finales de 2017- buscaba aumentar la capacidad del puente en un 40%. Sus efectos no han tardado en dejarse notar. En 2018 el viaducto aumentó ya un 1,6% su tráfico hasta alcanzar una media de alrededor de 58.000 vehículos. Este año estima que serán 59.500, si bien durante los picos de verano se rozarán los 70.000.