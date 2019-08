Los vecinos de Ons advierten: "No queremos que la isla sea Patrimonio de la Humanidad"

Unos setenta residentes Ons se reunieron ayer con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para mostrarle su oposición frontal a la propuesta de la Xunta para que la isla sea nombrada Patrimonio de la Humanidad junto con las Cíes, Cortegada y Sálvora. Consideran que este reconocimiento provocaría la ruptura de su modo de vida al suponer grandes limitaciones en su día a día. "Que toda España sepa lo que está pasando. La candidatura de Feijóo es una chapuza. Ons no va a ser nunca Patrimonio de la Humanidad, porque no reúne ninguna de las condiciones necesarias. Especialmente, porque está habitada, y sus habitantes no queremos esa candidatura", aseguraba ayer la portavoz de los vecinos isleños, María José Pérez.

"Lo que más nos indigna es el trato que hemos recibido. Cuando la Xunta presentó la candidatura, nos enteramos por la prensa. No queremos que nos limiten nuestra forma de vida", afirmaba Pérez.

El alcalde, Abel Caballero, aseguró que la propuesta del gobierno gallego para que Illas Atlánticas sean Patrimonio de la Humanidad "es un engaño masivo, una mentira gravísima, porque Feijóo ocultó que los residentes de la isla están en contra de esta declaración". "Y si los habitantes no quieren, se incumple el requisito fundamental para conseguir este reconocimiento", afirmó el regidor. Caballero considera que "esta gran mentira de Feijóo está liquidada y, cuanto antes retire la candidatura, el ridículo durará menos".

El alcalde avanzó además que enviará una carta a la ministra de Cultura, al ministro de Medio Ambiente, al presidente del Gobierno de España y a todos los representantes de todas las Comunidades Autónomas "a los que Feijóo engañó de esta forma tan terrible", Caballero añadirá a esta misiva los argumentos de los residentes en la isla contra la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Los vecinos de Ons denuncian además que, la implantación por parte de la Consellería de Medio Ambiente de un carné de residente para poder acceder a la isla, provoca que "nuestra familia política y nuestros amigos, por ejemplo, no puedan venir a nuestra casa". Sobre este aspecto, Caballero denunció que, pese a que los vecinos le invitaron a acudir a las fiestas de San Joaquín que se celebras en la isla de Ons el próximo domingo, no podrá asistir al estar el cupo lleno y no poseer el carné de residente.

La Consellería de Medio Ambiente, por su parte, afirmó ayer que todas las personas que estén en disposición de acreditar documentalmente su residencia en Ons podrán entrar y salir libremente de la isla cualquier día del año, incluso cuando el cupo límite de visitantes esté ya completo. Para acreditar su condición de vecino, según la Xunta, los interesados deberán presentar en el momento de embarcar un DNI en el que figure como domicilio alguna de las viviendas localizadas en Ons o bien un certificado emitido por el Ayuntamiento que avale que figura inscrito en el padrón municipal de Bueu en una vivienda de la isla.

Al margen de estos dos documentos, la administración autonómica afirma que todos los titulares de las 80 concesiones existentes en la isla, sus hermanos y los familiares de hasta cuarto grado, también tienen derecho a solicitar un carné especial que reconoce su condición de vecinos y los faculta para entrar y salir del archipiélago cuando lo deseen. A día de hoy se expidieron ya para Ons 334 acreditaciones de este tipo, un documento que el departamento autonómico tramita de forma gratuita y "en cuestión de horas" desde que recibe la solicitud".