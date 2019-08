Cita acuática en Bouzas

"Poder salir al mar todos los días y navegar por la ría, haciendo distintas actividades, es una oportunidad única para los niños y que se ofrece en muy pocos campamentos urbanos", cuenta Mario, monitor de "Verán Naútico en Bouzas". Este es uno de los muchos campamentos urbanos puestos en marcha este verano por el Concello de Vigo, en distintas zonas de la ciudad, y dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 17 años. Vela, kayak o windsurf son solo algunos de los deportes acuáticos que los pequeños pueden practicar durante todas las jornadas matutinas en las que se organiza el campamento urbano.

Durante el día de ayer, los niños y niñas recibieron la visita del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las instalaciones del Pabellón Polideportivo. Aquí es donde los pequeños disfrutan de las "actividades de tierra": talleres, yincanas y juegos temáticos. El regidor vigués aprovechó para saludar y animar a los jóvenes participantes a que "cuiden del mar y a que disfruten durante estos días de todos los deportes programados".

El Concello ofreció este verano más de 32.200 plazas en campamentos para niños y jóvenes, unas 5.000 más que en 2018, y con una subvención municipal del 65%. En "Verán Naútico en Bouzas" han sido aproximadamente unos 350 niños, repartidos en cuatro quincenas entre los meses de julio y agosto, los que "se metieron en el agua" en este verano del 2019.

Deportes en el mar

Las actividades acuáticas son, sin duda, las preferidas de los niños y jóvenes que se inscriben en el campamento de Bouzas. "Es mi primer año aquí y me animó mucho venir por el deporte que se hacía; las actividades acuáticas son algo nuevo para mí", explica Jonathan, de 15 años. "Este es mi tercer año de campamento, soy ya un veterano. Después de todo este tiempo, me apetecía probar vela, porque me parece un deporte interesante", expresa Yago, de 14 años de edad.

Y además de vela, windsurf y paddle board, los participantes del campamento pueden realizar pequeñas rutas en kayak por la ría para conocer el funcionamiento de las bateas.

Además de facilitar la conciliación familiar y de entretener a los participantes, estos campamentos urbanos también permiten "desconectar" a los niños y jóvenes de las tablets y móviles, aparatos prohibidos durante todas las actividades . "Yo tengo móvil y llevo bastante bien el estar estas horas de la mañana sin él porque, normalmente, estamos tan pegados al móvil que no disfrutamos con las otras personas. Entonces al tener restringido su uso, pues interactúas más con la gente", reconoce Iria, de 13 años de edad. A Adrián, de 15 años, tampoco le importa no tener móvil en las horas de campamento porque "sé que por la tarde ya lo voy a utilizar".

"Verán Naútico de Bouzas", se clausurará dentro de unas semanas como uno de los más solicitados de la ciudad. "Una de las cosas de las que más nos sentimos orgullosos en este campamento es la edad de los niños que participan en él. Vienen muchos adolescentes y hemos tenido niños y niñas que se han ido porque ya habían cumplido los 17 años y estaban llorando el último día de campamento porque era la última vez que podían participar", admite Mario emocionado.