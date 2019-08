Caballero exige a la Xunta que aporte 5 millones para la reforma de Marcador

Caballero reclamará a la Xunta por carta que iguale la inversión que Concello y Diputación realizarán en el estadio de Balaídos para reformar la grada de Marcador. El primer edil precisó que las obras tienen "un valor aproximado" de 15 millones de euros, cuantía que planteó dividir a partes iguales entre las tres administraciones, que abonarían así cinco millones. "Quiero que la Xunta coopere en la financiación de la grada de Marcador en la misma cuantía que Concello y Diputación. Desde que Feijóo es presidente de la Xunta, ya va para 10 años, la inversión de la Xunta en infraestructuras deportivas de Vigo es de cero euros", censuró el regidor: "Es un descaro político, Feijóo abandonando la atención a infraestructuras deportivas, muchas de ellas supramunicipales".

"Le planteo que necesariamente tiene que aportar la misma cantidad para Marcador. Se trata de una petición oficial. Tomaré decisiones cuando sepa qué dice la Xunta. Venir a los palcos, sentarse y no aportar nada para el estadio de Balaídos estará muy bien, pero yo no lo comparto. La Xunta tiene que atender al estadio porque es la instalación deportiva de la mayor y más importante entidad deportiva de Galicia, que es el Celta", razonó. El primer edil recordó que durante el bipartito Touriño había planteado destinar 5 millones a la reforma de Balaídos. "A día de hoy el gasto es de cero euros", concluyó Caballero, quien se mostró "encantado" de que Feijóo acuda a Balaídos, pero le reclamó que invierta en el estadio: "No tiene otra salida que cooperar".