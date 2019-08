El Revoltallo se apunta a la 'caza' de nuevos talentos con un concurso abierto al público

El festival de cultura emergente de música bravú, rock o blues celebra sus 26 años de vida con una buena noticia para todos sus fans: la posibilidad de poder participar en él a través de un concurso de "cazatalentos". El Revoltallo, que se celebra los días 6, 7 y 8 de septiembre en el Centro Veciñal e Cultural de la Carballeiro do Pedregal (Valladares), se convertirá en algo más que un concierto de música y actividades familiares.

Si el pasado año el festival del Revoltallo ya fue especial por la celebración de su 25º aniversario, esta edición parece que no va a quedarse atrás. Los organizadores han decidido ponerse manos a la obra para encontrar sus propios talentos. En este caso el premio no será grabar ninguna maqueta ni videoclip, sino actuar sobre el escenario del Revoltallo y, además, ganar 200 euros.Se pueden presentar solistas y grupos indistintamente, sea cual sea el género que elijan, siempre y cuando no tengan ningún tipo de contrato con una discográfica. El formato tiene que ser digital para su reproducción directa y podrán enviarse a través de cualquier plataforma (Twitter, Instagram, Facebook) o por e-mail (radiovalladares@valladares.tv) hasta el 8 de agosto a las 23.59 h.

La primera criba la hará la organización, que reducirá a tan solo cinco las bandas y las publicará el día 13 de agosto para que se sometan a votación popular hasta la jornada del 19. Las dos agrupaciones que obtengan más votos por parte del público recibirán el dinero y entrarán en cartel los días 6 y 7 de septiembre, junto a grupos ya consagrados como Demencia Sonora, Los Jinetes del Trópico, Lisdexia, D'esmorga o el grupo A Polémica banda dos Bechuchos.