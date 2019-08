La Diputación replica a la Xunta sobre el turismo: "Oculta los datos relevantes"

El diputado provincial Carlos Font replicó ayer a la Xunta sobre la realidad turística en las Rías Baixas al afirmar que el conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, "no enseña los datos porque sabe que lo que dijo no es cierto". A través de un comunicado, se pregunta "cuál es el interés de la Xunta en venir a la provincia de Pontevedra a dar datos parciales y ocultar los relevantes, intentando hacer creer que el turismo no va bien". "Va extraordinariamente bien y ni el sector ni la ciudadanía lo merecen", asevera.

El martes, la presidenta de la Diputación pontevedresa, Carmela Silva, acusó al conselleiro de "ocultar los datos relevantes" en esta materia relativos a Vigo durante el primer semestre del año y de "mentir" respecto a los de la ciudad de Pontevedra. La Xunta respondió el miércoles con "estupefacción" ante la actitud "airada e injustificada" de Silva, a la que criticó por mostrar "un profundo desconocimiento de la realidad turística" a raíz de la presentación del balance de la comunidad en el primer semestre.