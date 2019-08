Cíes, a punto de colgar el cartel de "completo" todo agosto: solo quedan plazas para tres días

El tirón creciente de Cíes dentro y fuera de las fronteras gallegas lleva a que conseguir un billete para visitar el archipiélago en temporada alta sea casi una misión imposible. La web habilitada por la Xunta para reservar plaza en los barcos del servicio regular muestra que solo hay huecos tres días de agosto: el miércoles 28, viernes 30 y sábado 31. Los restantes 14 días del mes los barcos están al completo. El volumen de reservas cae de forma considerable a partir del próximo mes. Durante la primera quincena de septiembre es posible aún conseguir plaza cualquier día. Quienes quieran visitar Ons deberán tachar también de sus calendarios hoy, el domingo y el lunes, tres jornadas para las que ya no queda ninguna plaza. El resto del mes es posible aún comprar un pasaje para viajar a las islas en líneas regulares. El éxito de Cíes se explica en parte por el impacto que ha alcanzado en medios de España y el resto del mundo, algunos tan prestigiosos como The Guardian o The Telegraph.