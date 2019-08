Redondela reorienta su Entroido de Verán por una fiesta "más vecinal"

Redondela celebrará el sábado 24 de agosto su Entroido de Verán, un evento multitudinario tras más de veinte ediciones pero que esta vez el Concello quiere reorientar hacia una fiesta "más familiar y más vecinal". El concejal de Cultura del gobierno bipartito, Daniel Boullosa, manifestó ayer en la presentación de las actividades organizadas por el Ayuntamiento que "no vamos a medir el éxito porque vengan 35.000 o 40.000 personas, se puede hacer una fiesta maravillosa con 15.000 o 18.000, que ya es un aforo potente para esta villa".

El programa elaborado por el Concello para ese día prescinde de estrellas mediáticas como fueron en años anteriores King África, Georgie Dann, David Civera o Los Inhumanos. Esta vez, con sus más de 25 propuestas para dinamizar el Entroido de Verán, el Concello "quiere darle importancia a grupos locales y de la comarca", indicó la alcaldesa Digna Rivas. "Queremos un Entroido inclusivo y familiar, y que se retire el botellón, pero no hay milagros", admitió la regidora. En este sentido Boullosa alegó que "el concepto de carnaval-botellón es un problema de la sociedad y no de Redondela".

Ante la esperada afluencia de miles de jóvenes la programación municipal apuesta por actividades desde las 12 del mediodía hasta las 12.30 de la noche. A partir de esa hora se iniciarán las labores de limpieza y "el público podrá seguir en terrazas y bares, a los que dentro de la legislación se les permitirá una hora más de apertura", avanzó el edil de Cultura e Turismo.

El grueso de las actividades que programa el Concello se destinan a un público infantil con talleres de baloncesto, pintacaras, peinados y máscaras, además de actuaciones musicales, de magos y otros artistas como Uxía Molona y Paco Nogueiras. Por primera vez habrá 'obradoiros' de graffiti, baile moderno y hip-hop, pensados para adolescentes.

En las calles y plazas habilitadas para la programación se sucederán actuaciones de grupos locales y DJs, o una "batukada" itinerante "desde la hora del vermú". Al caer la noche habrá varios conciertos de bandas como Collon de Lola, The Teta's Van o los portugueses Throes and the Shine, "cierre final" a ritmo de música negra y reggae.

Más de 100 personas velarán por la seguridad, las emergencias y las tareas de limpieza tras el Entroido.