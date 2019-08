Vigo participa en una campaña para plantar cara al abuso del plástico

El año pasado se declaró la guerra a las colillas que ensucian las aguas del oceáno. Y este año será el plástico la diana de la nueva campaña "Experiencias sostibles" de la Diputación de Pontevedra, que ayer situó un puesto en la calle Príncipe para concienciar contra el uso indiscriminado de materiales no biodegradables. El gobierno provincial será el primero en dar ejemplo y repartirá -entre otras acciones de la campaña- vasos elaborados con fécula de patata y maíz que no dejan huella, o al menos, no una perjudicial para el medio ambiente. Además, la Diputación se unirá a la iniciativa "Breathlife" que promueven tanto la Organización Mundial de Salud (OMS) como las Nacionales Unidas (ONU) y la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC) para sumarse a un frente de ciudades que comparten el objetivo de proteger el clima.

La presidenta de la institución, Carmela Silva, explicó que una nueva vuelta de tuerca a las "Experiencias sostibles" descansará esta vez sobre (o más bien en contra) del plástico, pues un solo elemento, como una bolsa, puede tardar en degradarse "entre 100 y 500 años". Para lograr éxito, dijo, también hará falta que la gente "se conciencie y tome decisiones al respecto". Antes de estar presente en Príncipe, la campaña ya trasladó su labor de concienciación a Samil o al Marisquiño.

Por otro lado, el gobierno de Pontevedra formalizará su adhesión a la iniciativa "Respira la Vida", con la que tanto la OMS como la ONU buscan involucrar a todos los ejecutivos en la mejora de la calidad del aire y medioambiental. Algunas de los programas de la Diputación ya van en ese sentido, como el Plan Movese para contribuir a la peatonalización y la movilidad sostenible de los concellos o el Revitaliza de gestión de residuos. Además, la Diputación intentará optar a fondos, como el Life DeAuga, para tratar aguas residuales en zonas rurales o los recursos del programa Operativo del FEDER -en crecimiento sostenible- para renovar la iluminación en decenas de concellos. "Los jóvenes del mundo nos piden que tengamos compromiso con el medio ambiente, con políticas que sean prioritarias y transversales", zanjó Silva.