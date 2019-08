Silva acusa al conselleiro de Turismo de "ocultar" datos y "mentir" sobre el balance de visitantes

Carmela Silva salió ayer a defender los datos turísticos de las dos principales ciudades de la provincia, Vigo y Pontevedra, y puso en solfa las afirmaciones del conselleiro del ramo, Román Rodríguez, sobre la llegada de visitantes hasta el punto de acusarle de "ocultar" datos y "mentir". En concreto, Silva censuró que Rodríguez destacara que las pernoctaciones se habían incrementado en Vigo solo un 0,1% en el primer semestre del año y no "lo realmente relevante", como la subida del 17,49% del número de pernoctaciones, dijo. "La presidenta siempre sabe de lo que habla, y no porque sea más lista que nadie, que no lo soy, sino porque estudio y leo los datos", censuró la jefa del gobierno provincial.

En la misma línea, la socialista denunció "las mentiras del conselleiro y sus acólitos" sobre turismo, en referencia al portavoz del PP en la Diputación, Jorge Cubela, que sí defendió que Rodríguez había utilizado los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo mismo que ayer hizo Nava Castro, directora de Turismo de Galicia. Sin embargo, para Silva, además de incidir en que el conselleiro "ocultó y mintió" en las cifras, calificó de "indignante" su comportamiento.

Por otro lado, la presidenta del ente provincial también hizo referencia a la intención de la Xunta de controlar las ayudas municipales a las líneas aéreas. "En lugar de aplaudir que Vigo y la Diputación dediquen recursos al aeropuerto, que es como dedicarlos a la economía, ¿no quiere que lleguen turistas?", concluyó.