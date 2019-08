Los embalses de la ciudad tienen agua suficiente para los próximos 6 meses

Las presas de Eiras y Zamáns están al 89,17 y 81%, respectivamente. Lo confirmó ayer el alcalde, Abel Caballero, que informó que, la semana pasada, "el consumo neto de agua en Eiras fue cero" gracias a las lluvias, que aliviaron la situación. De esta forma, ambas presas tienen agua suficiente para 189 días, unos seis meses. El alcalde, Abel Caballero, solicitó a la ciudadanía, no obstante, que ejerza un consumo responsable "porque no sabemos si en otoño va a llover". Los elevados niveles a los que se encuentra en la actualidad el embalse de Eiras hace que el gobierno local no lleve a cabo restricciones. Sin embargo, Caballero informó que en caso de que el nivel baje al 80%, "comenzaremos a hacer las recomendaciones de acuerdo con nuestro plan de actuación para el control del consumo de agua".

El regidor olívico, además, hizo hincapié en que esas actuaciones de control deberán ser llevadas a cabo por todos los ayuntamientos a los que abastecen las presas de Eiras y Zamáns. "Vigo nunca cortará el agua a los de fuera", aseguró.

Derivación de pacientes

Por otro lado, tras la entrevista de FARO al jefe de servicio de Cirugía Cardíaca del Chuvi, Juan José Legarra, en la que el doctor aseguraba que el Cunqueiro está capacitado para recuperar las 300.000 cartillas sanitarias de las áreas de Pontevedra y O Salnés que el Sergas derivó en 2014 a ser operadas en Santiago, Caballero solicitó a la Xunta la devolución a Vigo de esas 300.000 cartillas. El alcalde recordó que aquella decisión había sido temporal "y que la provisionalidad lleva ya cinco años. Caballero valoró aquella medida como una "agresión" a la ciudad pues la reducción en favor de población de referencia de Vigo en favor de Santiago, sin afectar a A Coruña, "tuvo consecuencias tanto en el presupuesto como en posibilidades de formación". El alcalde insistió en pedir a Feijóo "que deje de atacar a Vigo" y devuelva al Chuvi la población de referencia que le fue retirada.

El Sergas, por su parte, salió al paso de las palabras del regidor olívico y le solicitó "que deje de echar mano de debates ya superados". "No es de recibo que hable de afrentas a la ciudad por una decisión que se adoptó hace años y que no hable de las cartillas que consiguió Vigo, captando pacientes de Ourense y de Pontevedra".

El Sergas también pidió a Caballero que "reconozca el buen trabajo que se está realizando en el área sanitaria de Vigo".