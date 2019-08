Vigo le "cuelga" el oro a O Marisquiño

Un deportista del Dirt Jump durante uno de sus saltos en las pistas de As Avenidas. // FOTOS: Alba Villar

La organización lo avisó días -incluso meses- antes: esta edición estaba preparada para ser la más ambiciosa de la historia. Ni se equivocaron, ni defraudaron. ¿El primer medidor? El impresionante ambiente que se vivió en el recinto portuario que acoge las cerca de veinte disciplinas, abarrotadas de público llegado desde todos los lugares del mundo. El segundo fue el gran nivel que ofrecieron una jornada más los deportistas llamados a convertirse en la élite de su especialidad. Y es que un año más, Vigo se convirtió en la capital indiscutible del deporte urbano, desde la cantera local hasta las grandes estrellas internacionales.

El tirón de las tres especialidades olímpicas que ofrece O Marisquiño -el Break Dance lo será el 2024- fue respondido por creces por los asistentes, que agolparon las gradas tanto del skate como del BXM y Basket 3x3 desde bien entrada la mañana. Precisamente la lluvia matinal obligó a retrasar algunas pruebas pero no afectó en exceso a los horarios previstos.

Fueron precisamente los skaters los primeros en examinarse. Primero en categoría femenina y ya al mediodía la masculina, las semifinales congregaron a más de medio centenar de competidores ansiosos por planchar sus trucos durante sus tres minutos de ronda o en las jam session; como recordaba el comentarista de las pruebas, "cualquier truco suma y los jueces lo tienen en cuenta". En categoría Street masculina , de los 48 participantes se clasificaron para la final de hoy Angelo Caro, Ivan Monteiro, Bruno Miguel Pedroso, Matias Dell Ollio, Danny León, George Poole, Simen Haegeland y Gabriel Ferrero. Las chicas Melisa Ruiz, Mar Barrera, Aldana Bertran, Valentina Planes, Kiara Barayazarra, Margarida Cepeda, Afrika Criado y Auriane Daries hicieron lo propio en la categoría femenina del campeonato del mundo de skate.

Tras la pausa del mediodía, donde los puestos gastronómicos no dieron abasto, sobre todo los que distribuían cervezas, fruta fresca o helados, que se encontraban a lo largo y ancho del entorno portuario, frente a las instalaciones del Náutico se disputaron las clasificaciones y finales de las numerosas categorías de BMX, que dejaron varios detalles: el rider David Zurbano participó con un dedo roto -lo que no le impidió rodar alto por la pared o hacer un 360 perfecto-, otro sufrió el reventón de una rueda en plena ronda y un compañero le dejó la suya mientras que otros no corrieron tanta suerte y una mala caída obligó a ser trasladado en ambulancia a otro rider.

En cuanto al Basket 3X3, el entorno de Praza da Estrela se llenó de jugadores ya que se disputaron más de una decena de partidos. Mañana tendrán lugar las finales de la categoría absoluta. Las zonas reservadas para el flatland también estuvieron muy concurridas para disfrutar de la decena de deportistas profesionales que ultimaban con sus bicicletas el truco con el que pasar a la final.

Otro de los momentos más espectaculares del día lo protagonizaron los deportistas del Break Dance. Emplazados donde la estatua del Nadador, fueron cientos los espectadores que aglutinaron las grandas y las inmediaciones de la Estación Marítima para observar los movimientos casi hipnóticos de los bailarines.

Como ya viene siendo habitual, las pruebas de saltos encandilaron al público y el Dirt Jump se convirtió un año más en el centro de las miradas. Giros en el aire sin manos o incluso el movimiento frenético de las ruedas en pleno salto dejaron boquiabiertos a más de uno, llevándose los aplausos más sonados.

Ya por la noche, la música de Ramiroquai DJ encendió el escenario seguido de Fran Laoren, Kyotto feat. Icey M, TB Dude, Smart K. & Yaco Cobain, Mery Oaks, Niña Coyote, Biznaga y Eme DJ para cerrar el día.