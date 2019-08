Juan José Legarra: "El Cunqueiro está capacitado para asumir las 300.000 cartillas que fueron para Santiago"

Juan José Legarra asumió la jefatura de servicio de cirugía cardíaca del Hospital Álvaro Cunqueiro el pasado junio sustituyendo a Gonzalo Pradas. En esta primera entrevista que concede tras su nombramiento, analiza el departamento que dirige y habla claro sobre los temas candentes.

-La espera media en cirugía cardíaca es actualmente de 49 días, quince menos que hace un año. ¿Cómo han conseguido reducirla?

-Gestionando bien los pacientes en cuanto a prioridad y necesidad de intervención. Es un trabajo de todo el equipo de cirugía cardíaca.

-¿Cómo se puede bajar todavía más esa lista de espera?

-Aumentando los recursos.

-¿Operan a muchos jóvenes?

-No muchos, aunque sí alguno. Suelen presentar una indicación clara y los operas en un estado clínico precoz, casi asintomáticos. Por ejemplo, reparaciones de válvulas mitrales.

-¿En qué puede mejorar el servicio de cirugía cardíaca a medio plazo?

-Ahora mismo somos un servicio de referencia nacional y europeo. El paciente de Vigo debe estar orgulloso de la cirugía que se hace aquí, se consiguen resultados muy buenos. Debemos mejorar en realizar los procedimientos con todavía más seguridad y de forma menos agresiva. La cirugía va avanzando cada vez más a procedimientos menos invasivos, con menores incisiones y menor morbilidad. Los resultados que tenemos son muy buenos, pero debemos mejorar.

-¿Qué le pareció el nombramiento de Julio García Comesaña como nuevo gerente del área sanitaria de Vigo?

-Me parece un gerente muy válido y competente. Lo conozco desde hace años y es un profesional fantástico.

-¿Qué ganaron cuando pasaron de operar en el Meixoeiro a hacerlo en el Cunqueiro?

-Unas instalaciones mayores y más modernas. El edificio es impecable, se construyó con grandes ideas. Y se ganó la centralidad de los servicios más importantes en el Cunqueiro.

-¿El Cunqueiro está capacitado para recuperar las 300.000 cartillas de Pontevedra y O Salnés que se derivaron a Santiago?

-Perfectamente. Podríamos asumir el volumen que antes teníamos. Es más, al poco de que me nombraran jefe de servicio de cirugía cardíaca, solicité al anterior gerente del Chuvi recuperar a esos pacientes, pero me dijo que no era posible y que depende del Sergas. El Sergas realizó esa distribución hace varios años. Se trató de reclamar por parte de nuestro servicio, pero por el momento no hemos recibido respuesta favorable. No es muy lógico. Todo paciente de Pontevedra y del entorno debería tratarse en Vigo, no tiene ningún sentido que se envíe a Santiago. Pero depende del Sergas.

-¿Entendió cuando la Consellería de Sanidade tomó la decisión de derivar a esos pacientes hacia Santiago?

-No. Además del de Vigo, existen otros dos centros de cirugía cardíaca en Galicia (Santiago y A Coruña) y se trató de distribuir de forma equitativa el número de población por centros. Esos dos hospitales están en la provincia de A Coruña pero aún así a parte de los pacientes de las áreas de Pontevedra y O Salnés los han derivado a Santiago pese a que Vigo está más cerca. El Hospital de Santiago tiene menos referencia poblacional que A Coruña y Vigo y lo que hicieron fue segmentar una parte de nuestra área de referencia para equilibrar la población.

-¿Esa derivación de pacientes a Santiago ayudó a reducir la lista de espera en Vigo?

-Creo que fue una medida política. Nosotros siempre hemos podido asumir nuestra lista de espera. Es cierto que es larga, pero en cirugía cardíaca el hospital de A Coruña tenía más lista de espera que nosotros, así que pudieron haber tomado esos pacientes del área de A Coruña en vez de la de Vigo.

-¿En qué situación está el Cunqueiro a nivel de instalaciones y avances técnicos frente respecto a los otros hospitales gallegos?

-Ahora mismo el Cunqueiro es el hospital más avanzado tecnológicamente de Galicia. Es el primero que consiguió un quirófano híbrido.

-¿Cómo ha ayudado ese quirófano híbrido en las intervenciones de cirugía cardíaca?

-Realizamos operaciones complejas que antes no realizábamos. Y lo hacemos con una invasión mucho menor y con más seguridad en el procedimiento. Además, los profesionales también han ganado en seguridad, porque se reduce el tiempo de exposición a la radiación.